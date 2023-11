Microsoft condivide la correzione temporanea per il bug di Outlook

Microsoft ha recentemente condiviso una soluzione temporanea per un problema noto che causava l'arresto anomalo del desktop di Outlook durante l'invio di e-mail da account Outlook.com. Ciò conferma le segnalazioni dei clienti, condivise dallo scorso 20 novembre sul sito web della community di Microsoft e su altri social network, relative a fastidiose anomalie durante l'utilizzo degli account Outlook.com. Secondo le segnalazioni di alcuni utenti su Reddit, il riavvio, la riparazione di Outlook, la reinstallazione dell'app e la creazione di un nuovo profilo Outlook per l'account di posta elettronica interessato non riescono a risolvere il bug. Questi problemi riguardano solo gli utenti di Outlook per Microsoft 365 e quelli nel Current Channel (Preview) che utilizzano la build di Outlook 17029.20028. Nella pagina di supporto di Outlook, Microsoft ha affermato che “Il problema verrà risolto nelle build future 17029.20052+. Tuttavia, questa build non è stata ancora rilasciata”.

Microsoft: come riavviare Office e risolvere il problema di Outlook

Alcuni utenti hanno dichiarato di aver risolto questo problema noto di Outlook reinstallando Office. Tuttavia, si tratta di un numero limitato. A questo proposito, Microsoft suggerisce di ripristinare una versione precedente di Office. Per fare ciò basta accedere al prompt dei comandi di Windows come amministratore. In seguito, sarà necessario incollare questi comandi (premendo Invio dopo ognuno di essi): “cd %programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun” e “officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.16924.20124”. Com’è comprensibile, questa è solo una soluzione temporanea e alternativa che Microsoft ha condiviso con i suoi clienti. Inoltre, è probabile che questa non sia efficace per tutti.

L’azienda di Redmond è attualmente al lavoro per scoprire le cause di questi arresti anomali di Outlook. Anche se la soluzione condivisa può dare un “sollievo temporaneo”, non è detto che il problema non si ripresenti. Tuttavia, è probabile che già nelle prossime settimane Microsoft rilasci un aggiornamento che risolva una volta e per tutte questo bug.