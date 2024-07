Microsoft chiude i connettori Office 365 per Teams

Microsoft ha annunciato la dismissione graduale dei connettori Office 365 per Teams. A partire dal 15 agosto 2024, non sarà più possibile creare nuovi connettori Office 365 per Teams in nessun cloud.

