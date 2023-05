Microsoft CBL-Mariner 2.0: integrati i driver AMD

Durante la Microsoft Build 2023, una conferenza annuale dedicata alle novità dei servizi e prodotti Microsoft, che si è tenuta in questi giorni è stato annunciato un nuovo aggiornamento dedicato alla distribuzione Linux realizzata dall'azienda statunitense ed indirizzata al vasto set di servizi presenti all'interno della piattaforma cloud Azure. CBL-Mariner 2.020230518 integra alcune interessanti novità che migliorano le già ottime funzionalità presenti in tale sistema operativo. Ad esempio una delle innovazioni di maggiore rilievo riguarda la presenza dei driver open source AMDGPU dedicati, come è forse intuibile dal nome del pacchetto, alle schede video di AMD. Questi driver sono ora abilitati out-of-the-box all'interno della distribuzione e possono essere sfruttati per lavorare all'interno di numerose configurazioni hardware che includono appunto le GPU (Graphics Processing Unit) della casa di Santa Clara.

L'abilitazione del kernel graphics driver AMDGPU è di vitale importanza per la gestione delle schede video della serie Radeon e dunque di riflesso anche per le operazioni di calcolo basato su tale tipologia di chip, ad esempio in abbinata con lo stack software ROCm. Non di rado infatti per determinati applicativi o per la gestione di grosse mole di dati si fa affidamento sulla capacità computazione delle schede video. Dunque è normale che il team di coder Microsoft si sia interessato a tale pacchetto e ne abbia abilitato il supporto.

CBL-Mariner 2.020230518 gode poi anche di una serie nuove funzioni tipo: l'hardware monitoring, la tracing configuration, i kernel module per TLS (Transport Layer Security) ed il supporto all'NVMe multi-path. Oltretutto sono stati inclusi diversi altri driver per l'Intel Skylake EDAC oltre che per diversi dispositivi Dell. Oltretutto è ora garantito il supporto per i Kata Container e Moby Containerd.

I developer Microsoft hanno poi implementato tutta una serie di patch e bugfix di sicurezza che vanno a correggere una serie di vulnerabilità scoperte durante le precedenti settimane di sviluppo.