Microsoft Build 2025: l'AI al centro di tutto

Dal 19 al 22 maggio la Microsoft Build 2025 annuncerà tutte le novità dedicate agli sviluppatori dall'azienda di Redmond. Questo nel corso di un appuntamento focalizzato sull'innovazione guidata dall'intelligenza artificiale e sugli strumenti che consentono di creare soluzioni scalabili e collaborative. Non a caso la conferenza viene presentata con lo slogan "Connect, code, and grow @Build".

Di cosa si parlerà nel corso della Microsoft Build 2025

Uno dei punti centrali dell'evento sarà l'evoluzione di Microsoft Copilot e degli agenti AI. Con Copilot Tuning le aziende potranno personalizzare i modelli AI di Microsoft 365 Copilot sulla base delle proprie conoscenze aziendali. Ciò migliorerà l'accuratezza degli output su compiti specifici e la sicurezza dei dati. Nuovi strumenti per la creazione di agenti in Microsoft Teams, come il protocollo Agent2Agent e la memoria agentica, permetteranno poi di creare agenti intelligenti in grado di collaborare in modo sicuro tra loro e con gli utenti. Anche durante le riunioni Teams.

Microsoft Copilot Studio introduce nuove funzionalità pro-code e low-code. Sia gli sviluppatori esperti che i maker potranno così realizzare agenti più potenti integrando modelli AI dall'hub Azure AI Foundry e connettersi facilmente a numerosi canali di comunicazione aziendale. È stata inoltre rafforzata la possibilità di far cooperare più agenti con competenze diverse in modo da ottimizzare il lavoro di squadra e la distribuzione dei task.

Copilot Wave 2

Con il rilascio di Microsoft 365 Copilot Wave 2 vengono introdotti strumenti avanzati come Copilot Notebooks, Copilot Search e Copilot Memory che trasformeranno dati e contenuti in insight azionabili. Questo oltre a nuovi agenti per le attività di analisi e ricerca.

In Outlook, Copilot aiuta ora a gestire e sintetizzare email e riunioni per incrementare la produttività. Copilot Pages permetterà poi di trasformare risposte AI in pagine dinamiche, condivisibili e convertibili in documenti Word.

L'espansione di AI Foundry include nuovi modelli (tra cui quelli di xAI), strumenti di monitoring e sicurezza più avanzati (come Prompt Shields) e il supporto alla gestione di agenti AI anche in locale su Windows e MacOS. Azure AI Foundry Agent Service permette di orchestrare workflow multi-agente e di monitorare qualità e performance tramite dashboard avanzate. Mentre il Model Router aiuta a scegliere automaticamente il modello AI migliore per ogni prompt.

Nel settore dati e analytics Microsoft presenta l'integrazione tra Cosmos DB e Fabric, l'espansione di "chat with your data" in Power BI e Copilot Studio. Da segnalare anche strumenti per la creazione di digital twin in Fabric. Sono inoltre annunciate nuove funzionalità DevOps agentiche su GitHub Copilot che ora supporta workflow autonomi e collaborativi lungo tutto il ciclo di vita del software.