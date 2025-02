Microsoft blocca update Windows 11 24H2 sui PC con AutoCAD

Windows 11 24H2 è ampiamente disponibile per tutti gli utenti con hardware compatibile, fatta eccezione per alcuni casi in cui Microsoft ha sospeso temporaneamente la compatibilità a causa di vari bug e problemi. Tale elenco si è appena ampliato con una nuova voce che riguarda gli utenti AutoCAD. Microsoft ha pubblicato un nuovo messaggio nella documentazione ufficiale di Windows Health Dashboard con dettagli sui problemi di compatibilità con alcune versioni di AutoCAD. Secondo l'azienda, AutoCAD 2022 non si avvia su Windows 11 24H2. Come riportato sulla documentazione ufficiale: “Dopo aver installato Windows 11, versione 24H2, tutte le versioni di Autodesk AutoCAD 2022 potrebbero non aprirsi su alcuni dispositivi. Gli utenti hanno segnalato di aver riscontrato un errore durante l'avvio dell'applicazione”.

Microsoft: problema con AutoCAD 2022 riguarda solo la v. 24H2

Il bug appena scoperto riguarda solo Windows 11 24H2, quindi le versioni precedenti continuano a funzionare con AutoCAD 2022 senza problemi. Inoltre, altre versioni dell'app, come AutoCAD 2023, 2024 e 2025, vengono avviate come di consueto su Windows 11 versione 24H2: “Tutte le altre versioni di AutoCAD e AutoCAD LT funzionano come previsto, come AutoCAD 2023, 2024 e 2025, e non impediranno ai dispositivi di installare Windows 11, versione 24H2. Gli amministratori IT che utilizzano i report di Windows Update for Business possono verificare questo problema utilizzando il relativo ID di protezione: 56211213”.

Al momento, l'unico modo per aggirare il blocco della compatibilità è disinstallare AutoCAD 2022. Microsoft afferma di stare lavorando a una correzione e che una risoluzione dovrebbe essere disponibile in un futuro aggiornamento. Nel frattempo, l'azienda ha corretto un paio di altri bug. Questi includono problemi con la regolazione del fuso orario e problemi di installazione di Windows 11 24H2 su alcuni dispositivi ASUS. Tuttavia, ci sono molti bug noti che attendono ancora la correzione. Chi volesse saperne di più può consultare la documentazione ufficiale di Microsoft.