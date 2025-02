Microsoft Bing testa la modalità "Copilot Search"

Nei giorni scorsi in molti hanno segnalato che che Google sta lavorando a una "modalità AI" per la ricerca. Adesso, sembra che Microsoft abbia intenzione di introdurre la stessa funzionalità con Bing, grazie alla nuova modalità "Copilot Search". L'uso della tecnologia AI generativa nella ricerca è iniziato all'inizio del 2024 con l'integrazione di Bing dei riepiloghi di ricerca AI basati su quello che ora è Copilot. Google ha poi seguito le orme dell’azienda di Redmond, portando anche le "Panoramiche AI" alla ricerca, che ora sono ampiamente disponibili.

La nuova modalità di Microsoft è stata individuata dalla redazione di Windows Latest. Secondo quanto riportato, Bing è in grado di mostrare i "risultati di ricerca" generati da Copilot sull'intera pagina. Inoltre, viene mostrato un riepilogo della query dell'utente sulla maggior parte della pagina. Inoltre, vengono anche mostrati backlink alle fonti disseminate nel riepilogo e link alla ricerca di immagini e video. Infine, vi è anche l'opzione per porre domande aggiuntive in fondo alla pagina.

Microsoft Bing: design della modalità simile a “Modalità AI” di Google

La nuova funzionalità di Microsoft Bing è simile all'opzione "Deep Search" di Bing basata su Copilot. Tuttavia, presenta un'interfaccia utente semplificata che abbandona completamente i classici link al web senza abbandonare completamente Bing, come fa il pulsante dedicato di Copilot. Attualmente, tale modalità è attiva per gli utenti negli Stati Uniti. "Copilot Search" appare infatti in un menu di overflow insieme ad altri filtri di ricerca. Tuttavia, la nuova interfaccia è stata anche mostrata disponibile senza cliccare su questa scheda aggiuntiva.

Il design è molto simile ai test in corso di Google sulla "Modalità AI", svelata per la prima volta all'inizio di questo mese. La modalità di Google è in fase di test solo internamente. Microsoft ha confermato a Windows Latest che sta “sperimentando” questa nuova modalità di ricerca AI. Tuttavia, ad oggi non ha fornito ulteriori dettagli su quanto sia ampiamente disponibile.