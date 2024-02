Microsoft avvia il Windows Insider Bug Bash, fino al 4 marzo 2024

Microsoft ha annunciato il primo Windows Insider Bug Bash del 2024. L'evento inizierà oggi durerà fino al 4 marzo 2024. Il 12 marzo sarà poi il giorno dedicato a Windows Server 2025. Bug Bash è un periodo speciale durante il quale gli Insider aiutano Microsoft a individuare e risolvere bug in Windows 11. Lo scopo è quello di completare una serie di attività chiamate "missioni". Microsoft pubblica tali missioni nell'app Feedback Hub. Il loro completamento consente all'azienda di raccogliere i dati necessari sulle nuove funzionalità e sulle loro prestazioni nelle build Preview di Windows 11. Una missione Bug Bash può comportare la prova di una nuova funzionalità, l'esecuzione di varie azioni, la modifica di impostazioni specifiche e altri esperimenti con il sistema operativo. Come ricorda la stessa azienda di Redmond: “Un bug bash è un'opportunità per esplorare nuove funzionalità, testare funzionalità e contribuire a migliorare la qualità del software”.

How many 🐛🐛 can you💥?? Bug Bash is here again. Happening February 28th-March 4th for Windows Insiders in the Dev and Canary Channels using the current builds.⁰⁰Try out the Quests in Feedback Hub and earn a badge for your Achievements page https://t.co/xaYtqWMmaW#Windows pic.twitter.com/J334c6O7Bs

— Windows Insider Program (@windowsinsider) February 27, 2024