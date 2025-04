Microsoft avverte: aggiornamenti di aprile causano schermate blu

Negli ultimi giorni, diversi utenti di Windows 11 hanno segnalato problemi significativi con i loro dispositivi a seguito degli aggiornamenti di aprile. Questi aggiornamenti, pensati per migliorare le prestazioni e la sicurezza del sistema operativo, sembrano aver causato invece numerosi casi di schermate blu (BSOD), un problema che continua a suscitare frustrazione tra gli utenti. L'errore più frequentemente riportato è stato identificato come SECURE_KERNEL_ERROR, che si verifica durante l'avvio del sistema o in momenti casuali di utilizzo.

Il fenomeno ha spinto Microsoft a riconoscere ufficialmente il problema e a proporre una soluzione temporanea attraverso il sistema di Known Issue Rollback (KIR). Questo strumento, introdotto per mitigare gli effetti di aggiornamenti problematici, consente di ripristinare automaticamente le modifiche introdotte dall'aggiornamento che hanno causato il problema, senza richiedere interventi manuali da parte degli utenti. Tuttavia, non tutti i dispositivi potrebbero beneficiare immediatamente di questa funzione, in quanto il processo di distribuzione del rollback può richiedere fino a 24 ore per raggiungere tutti i dispositivi interessati.

Alcune soluzioni immediate ma temporanee

Gli esperti di sicurezza informatica e gli utenti avanzati hanno sottolineato l'importanza di verificare regolarmente gli aggiornamenti disponibili e di consultare i forum di supporto ufficiali per ottenere ulteriori dettagli e istruzioni specifiche. Per coloro che necessitano di una soluzione immediata, Microsoft ha suggerito di disinstallare manualmente l'aggiornamento problematico, seguendo una procedura dettagliata disponibile nella sezione di supporto tecnico del sito ufficiale. Questo incidente solleva ancora una volta interrogativi sulla gestione degli aggiornamenti software e sull'importanza di test più rigorosi prima del rilascio al pubblico.

Gli utenti si aspettano che i fornitori di software come Microsoft bilancino la necessità di miglioramenti regolari con la garanzia di stabilità e affidabilità dei sistemi. La reazione dell'azienda, che include l'uso di KIR e la comunicazione trasparente, è stata accolta con favore da alcuni, ma altri ritengono che sia necessario fare di più per evitare che problemi simili si ripetano in futuro. Per il momento, gli utenti di Windows 11 sono invitati a monitorare eventuali aggiornamenti futuri e a considerare l'opzione di posticipare gli aggiornamenti non critici fino a quando non saranno confermati come stabili.