Microsoft: arriva la Quick Machine Recovery per Windows 11

Microsoft ha introdotto una nuova funzionalità chiamata Quick Machine Recovery (QMR) per Windows 11. Questo strumento, attualmente in fase di test nel canale Beta per gli Insider di Windows 11 versione 24H2, è stato progettato per gestire automaticamente i problemi di avvio dei dispositivi, migliorando l'affidabilità del sistema operativo.

Qual è l'obiettivo di QMR?

Secondo Microsoft, l'obiettivo di QMR è ridurre i tempi di inattività e garantire un'esperienza utente fluida. Quando un dispositivo incontra difficoltà di avvio, QMR si attiva automaticamente. Utilizzando l'ambiente di ripristino Windows, analizza e identifica le cause del problema, che possono includere aggiornamenti difettosi o modifiche alla configurazione. Questo strumento consente a Microsoft di intervenire da remoto per risolvere il problema, eliminando driver problematici, rimuovendo aggiornamenti malfunzionanti o modificando impostazioni critiche.

Per gli utenti delle versioni Home di Windows 11, QMR sarà attivato di default, mentre per le edizioni Pro ed Enterprise sarà configurabile tramite l'interfaccia Intune Settings Catalog. Questo rappresenta un grande vantaggio per le aziende, poiché riduce la necessità di interventi tecnici in loco, ottimizzando così le risorse degli amministratori.

Una funzionalità che arriva dopo degli eventi critici

Lo sviluppo di questa funzionalità è stato accelerato in risposta a eventi critici, come l'interruzione globale dello scorso anno causata da un aggiornamento difettoso di CrowdStrike Falcon, che ha reso inutilizzabili centinaia di migliaia di dispositivi Windows. I test di QMR, avviati nel marzo 2025, mirano a prevenire disservizi simili in futuro.

Una gestione più semplice

Per semplificare la gestione di QMR, Microsoft ha introdotto una nuova sezione nelle impostazioni di Windows 11, accessibile tramite Sistema > Ripristino. Da questa pagina, gli utenti possono monitorare lo stato della funzionalità, regolare la frequenza delle verifiche di sistema e scegliere quando applicare eventuali correzioni. Gli Insider nel canale Dev hanno la possibilità di testare QMR utilizzando payload che simulano errori senza compromettere il sistema, fornendo feedback attraverso l'hub dedicato nella sezione Ripristino e Disinstallazione > Quick Machine Recovery.