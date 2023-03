Microsoft Arc Mouse in SUPER PROMO su Amazon: è flessibile!

Un mouse così, forse, non lo hai mai visto. Si tratta del Microsoft Arc Mouse - a questo giro nella tinta Verde Salvia - disponibile a soli 59,99€ anziché 90€ . Tutto merito dello sconto Amazon del 33%, applicato in automatico. La spedizione è completamente gratuita per tutti gli abbonati a Prime, ma ti consiglio di fare in fretta, perché le unità disponibili sono pochissime (solo 6 al momento della stesura di questo articolo).

Microsoft Arc Mouse: ergonomico, flessibile, in sconto

Dando un'occhiata al prezzo di listino appare fin da subito chiaro che abbiamo a che fare con un prodotto premium. La seconda conferma, poi, arriva dalla scheda tecnica del Microsoft Arc Mouse, una periferica ottimizzata, unica nel suo genere e per questo - forse - non adatta a tutti. Questo va detto.

A cogliere subito l'attenzione è il suo design flessibile. Questo significa che lo puoi portare ovunque, senza il peso o l'ingombro dei mouse tradizionali. Disponilo in posizione piatta e inseriscili facilmente in qualsiasi tasca o borsa. Per quanto riguarda invece i materiali, la superficie è liscia e morbida al tatto, ideale per adattarsi comodamente alla forma della mano.

Il Microsoft Arc Mouse supporta una serie di interazioni intuitive e ti consente di scorrere sia verticalmente che orizzontalmente, così da garantirti una navigazione più semplice e intuitiva. Quasi come se fosse un trackpad.

Una chicca fantastica? Posiziona l'Arc Mouse nella posizione curva per accenderlo. Appiattiscilo invece per spegnerlo.

Di seguito anche informazioni che potrebbero esserti utili:

Compatibile con Bluetooth 4.0/4.1/4.2/5.0 a basso consumo

Intervallo di frequenza 2,4 GHz

Dimensioni: 131,31 x 55,11 x 14,22 mm

Richiede l'uso di 2 batterie alcaline AAA (comprese nella confezione)

Allora, cosa ne pensi? Ti ha convinto il Microsoft Arc Mouse? Con lo sconto Amazon del 33% è davvero difficile resistere alla tentazione, aggiungilo quindi al tuo carrello Amazon. E se proprio non dovesse piacerti, puoi sempre fare il reso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.