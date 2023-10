Microsoft apre il programma di accesso anticipato Security Copilot

Security Copilot, l’assistente AI di Microsoft simile a ChatGPT, è finalmente disponibile in accesso anticipato per alcuni utenti. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda di Redmond con un post sul proprio blog ufficiale. Questo nuovo strumento di analisi basato sull’intelligenza artificiale può aiutare i team di sicurezza a contrastare più facilmente e velocemente ogni tipo di minaccia, utilizzando l'esperienza globale di intelligence sulle minacce di Microsoft e i più recenti LLM. Security Copilot ricorda ChatGPT di OpenAI, poiché risponde alle domande relative alla sicurezza e impara dalle interazioni per adattare i propri consigli a ciascun ambiente aziendale.

Security Copilot: le funzionalità principale dell’assistente AI di Microsoft

Questo assistente è dotato di diverse funzionalità che possono migliorare la sicurezza delle aziende. In primis, è capace di mostrare rapporti istantanei degli incidenti in linguaggio naturale. Ciò permette al team di sicurezza di comprendere più velocemente il problema. Inoltre, può anche inviare risposte guidate rapide per la risoluzione delle minacce informatiche, riducendo i tempi di risposta alle stesse. Security Copilot potrà anche comprendere query in linguaggio naturale per semplificare la ricerca. L’assistente Microsoft sarà dal linguaggio naturale genererà automaticamente Kusto Query Language (KQL) per risparmiare tempo. Inoltre, sarà anche possibile effettuare l’analisi dei malware in tempo reale. Con Security Copilot sarà più semplice analizzare e comprendere gli script della riga di comando PowerShell complessi o offuscati. Infine, con questo assistente sarà possibile informarsi sulle minacce informatiche emergenti, sulle tecniche di cyber attack, se altre organizzazioni sono state colpite, ecc., il tutto utilizzando il linguaggio naturale.

Vasu Jakkal, Corporate Vice President, Security, Compliance, Identity, and Management di Microsoft ha dichiarato che Security Copilot verrà integrato anche nella piattaforma Microsoft 365 Defender Exended Detection and Response. I partecipanti al programma di accesso anticipato avranno inoltre accesso gratuitamente ai dati di Microsoft Defender Threat Intelligence. Per iscriversi al programma Security Copilot Early Access, i clienti dovranno a contattare il proprio rappresentante di vendita Microsoft. Per maggiori informazioni, visitare la pagina ufficiale di Copilot sul sito Microsoft.