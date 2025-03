Microsoft annuncia due nuovi agenti AI mirati ai team di vendita

Microsoft ha annunciato due nuovi agenti AI, Sales Agent e Sales Chat, che si rivolgono ai team di vendita all'interno delle organizzazioni. Questi agenti consentiranno ai venditori di concentrarsi su attività di valore più elevato e di aggiudicarsi vendite per le proprie organizzazioni. Sales Agent può lavorare in modo autonomo ricercando lead, organizzando riunioni e contattando i clienti. Per i lead a basso impatto, Microsoft afferma che Sales Agent può persino completare una vendita. Sales Agent utilizza dati come listini prezzi da CRM e dal web e dati di Microsoft 365, come e-mail e riunioni per personalizzare ogni risposta ai lead.

L’agente Sales Chat aiuta invece i rappresentanti di vendita a prepararsi per i nuovi incontri con i clienti con informazioni basate su dati CRM, presentazioni, discussioni, e-mail e web. Ad esempio, possono chiedere qualcosa come "dammi un elenco di accordi che rischiano di fallire", "cosa dovrei sapere prima dell'incontro di domani con questo cliente?" o "aiutami a creare un piano per chiudere questo accordo". Entrambi i nuovi agenti saranno disponibili in anteprima pubblica a maggio 2025 per Dynamics 365 e Salesforce. È possibile accedere a questi agenti sia in Microsoft 365 Copilot che in Microsoft 365 Copilot Chat. Gli agenti Customer Intent, Customer Knowledge Management, Case Management, Scheduling Operations e Sales Order precedentemente annunciati per Microsoft Dynamics 365 saranno disponibili più avanti nello stesso mese.

Microsoft: le novità di AI Accelerator for Sales

Microsoft ha inoltre annunciato il nuovo AI Accelerator for Sales. Tale programma è utile per aiutare i clienti a trasformare le proprie organizzazioni di vendita utilizzando Microsoft 365 Copilot e gli agenti e migrare dai vendor di sistemi CRM legacy. AI Accelerator for Sales include diversi elementi. In primis vi è Microsoft 365 Copilot. Non mancano poi agenti predefiniti per accelerare il time-to-value per i processi di vendita comuni, tra cui Sales Research Agent. Quest’ultima è una novità di Microsoft Dynamics 365 Sales che utilizza ricerche approfondite per aiutare a guidare le decisioni strategiche.

Il programma include poi agenti personalizzati con Microsoft Copilot Studio per automatizzare i processi di vendita su misura. Non manca l’ottimizzazione dei modelli da parte degli esperti Microsoft AI, in modo da adattare i modelli e gli agenti AI alle esigenze aziendali specifiche. Infine, AI Accelerator for Sales include anche Dynamics 365 Sales per gestire gli account dei clienti e guidare le vendite dal lead alla chiusura. Il nuovo programma AI di Microsoft sarà disponibile per clienti selezionati il ​​1° aprile 2025.