Microsoft amplia Sovereign Cloud in Europa con nuove soluzioni: tutti i dettagli

Un'importante espansione delle soluzioni di Microsoft per il suo programma Sovereign Cloud in Europa è in arrivo e rafforzerà il controllo sui dati garantendo una governance locale. Judson Althoff, Vicepresidente Esecutivo di Microsoft ha dichiarato che offrire alle organizzazioni europee il massimo livello di scelta e controllo sui propri dati digitali è la priorità assoluta dell'azienda. Questo sviluppo risponde alle crescenti esigenze di sovranità digitale delle organizzazioni europee, bilanciando l'innovazione del cloud pubblico con la sicurezza delle infrastrutture private.

Una nuova piattaforma

La nuova piattaforma, denominata Sovereign Public Cloud, è un'evoluzione della precedente Cloud for Sovereignty e ora copre tutti i data center europei. Integra servizi chiave come Azure, Microsoft 365, Security e Power Platform, garantendo che la gestione operativa sia affidata esclusivamente a personale residente in Europa. Un aspetto distintivo è che la crittografia rimane sotto il controllo diretto del cliente, un passo significativo verso una maggiore sicurezza e conformità normativa.

Data Guardian

Tra le innovazioni principali spicca Data Guardian, una soluzione che introduce il monitoraggio in tempo reale degli accessi remoti ai dati europei da parte di tecnici non UE, gestito da personale europeo. A supporto di questa tecnologia, Microsoft ha implementato External Key Management, che consente ai clienti di mantenere le chiavi crittografiche nei propri moduli HSM locali o di affidarle a partner certificati come Futurex, Thales e Utimaco.

Azure Local e Microsoft 365 Local

Per le organizzazioni con requisiti di sicurezza ancora più elevati, Microsoft ha lanciato la Sovereign Private Cloud, basata su Azure Local e Microsoft 365 Local. Questi ambienti consentono di eseguire servizi di collaborazione e virtualizzazione direttamente nei data center dell'organizzazione, mantenendo il pieno controllo su sicurezza e conformità normativa. In particolare, Microsoft 365 Local rappresenta un'evoluzione significativa, permettendo l'implementazione di strumenti come Exchange Server e SharePoint Server in ambienti cloud privati, seguendo architetture validate dall'azienda.

Microsoft continua a collaborare con l'Unione Europea: fra le ultime novità ricordiamo il programma di sicurezza informatica per i paesi europei. Queste partnership strategiche rafforzano ulteriormente l'impegno dell'azienda nel fornire soluzioni su misura per le esigenze specifiche dei diversi mercati europei.