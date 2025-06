Microsoft al lavoro su una nuova modalità di risparmio energetico in Windows 11: Adaptive Energy Saver

La nuova funzionalità Adaptive Energy Saver, in fase di sviluppo da parte di Microsoft, promette di cambiare il modo in cui i dispositivi con Windows 11 gestiscono il consumo energetico. Questa modalità, pensata principalmente per i dispositivi portatili, si propone di ottimizzare l'autonomia e le prestazioni adattandosi alle abitudini degli utenti.

Adaptive Energy Saver: funzione individuata nei canali Dev e Beta

Individuata nelle build preliminari dei canali Dev e Beta, l’Adaptive Energy Saver rappresenta un importante passo avanti nel campo del risparmio energetico. Grazie a un sistema che analizza fattori come il livello di carica residua, l’utilizzo del dispositivo e il carico delle risorse, questa modalità regola automaticamente il consumo di energia. Questo approccio non solo migliora l’efficienza energetica, ma ottimizza anche l’esperienza d’uso per gli utenti, adattandosi in tempo reale alle loro esigenze.

Connessione con Windows Health and Optimized Experience

Un aspetto interessante è la connessione tra questa innovazione e il recente servizio Windows Health and Optimized Experience, introdotto nelle build del canale Canary. Questo servizio rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di Microsoft per migliorare la gestione e la manutenzione dei dispositivi. Sebbene alcuni utenti abbiano già testato l’Adaptive Energy Saver attivandolo manualmente, Brandon LeBlanc del team Windows Insider ha chiarito che la funzionalità è ancora in fase di sviluppo e non è stata ufficialmente annunciata.

Come provare in anteprima la nuova funzione

Per chi desidera provare in anteprima questa nuova modalità, è possibile seguire una procedura semplice utilizzando lo strumento ViVeTool. Ecco i passaggi:

Scaricare ViVeTool dal repository GitHub ufficiale ed estrarre i file. Aprire il Prompt dei comandi con privilegi amministrativi. Accedere alla directory di ViVeTool tramite il comando CD . Eseguire il comando vivetool /enable /id:56401475 . Riavviare il sistema.

Anche su desktop

Nonostante sia progettata principalmente per laptop e tablet, l’Adaptive Energy Saver può essere abilitata anche su desktop che eseguono le build di anteprima di Windows 11. Tuttavia, Microsoft non ha ancora comunicato una data ufficiale per il rilascio della funzionalità nella versione stabile del sistema operativo.