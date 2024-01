Microsoft: AI di Typeface in Dynamics 365 Customer Insights

I team di marketing aziendale che desiderano ideare nuove campagne saranno presto in grado di utilizzare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale della piattaforma Microsoft Dynamics 365 Customer Insights, grazie all'ausilio della start-up AI Typeface. Ad annunciarlo è la stessa start-up, che in un comunicato stampa, ha annunciato che i propri strumenti faranno parte delle funzionalità di creazione di contenuti per una futura versione di Microsoft Dynamics 365 Customer Insights. La piattaforma aggiungerà presto anche le funzionalità dell’assistente AI Copilot. I team di marketing possono digitare una proposta di campagna utilizzando il linguaggio naturale o caricare un brief di marketing creato in precedenza. La piattaforma utilizzerà Copilot per creare un pannello con informazioni come “dati sul pubblico”, “journey orchestration” e “canali” per la campagna proposta. I team potranno inoltre verificare se sono presenti “suggerimenti di Copilot per segmenti aggiuntivi che potrebbero non essere stati presi in considerazione in precedenza”.

Microsoft: l’intelligenza artificiale ridurrà la complessità della gestione delle campagne end-to-end

I team di marketing possono utilizzare le funzionalità di Typeface integrate in Microsoft Dynamics 365 Customer Insights per accedere ai contenuti delle proprie campagne, come immagini, caratteri, temi e altro ancora, dalla libreria degli asset dell'azienda. Come ricorda l’azienda di Redmond in un post sul proprio blog: “Questo è solo l'inizio. Forniremo ulteriore cura dei contenuti, test del percorso e monitoraggio delle metriche per ottimizzare le campagne. La nostra visione è che, insieme, questa nuova esperienza basata sull’intelligenza artificiale trasformerà il modo in cui lavorano gli esperti di marketing riducendo le complessità della gestione delle campagne end-to-end e migliorando la produttività e il ROI degli esperti di marketing”.

Attualmente, i clienti di Microsoft Dynamics 365 Customer Insights potranno accedere alle nuove funzionalità Copilot e Typeface AI tramite un'anteprima pubblica ad accesso anticipato che inizierà nel primo trimestre del 2024. Tali clienti possono ottenere ulteriori informazioni sull'anteprima pubblica, ed effettuare l’iscrizione per ottenere l’accesso, direttamente sul sito di Typface. La disponibilità generale di queste funzionalità di intelligenza artificiale è prevista nel terzo trimestre del 2024.