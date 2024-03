Microsoft aggiungerà presto nuove funzionalità di Copilot a Teams

Microsoft ha recentemente annunciato alcune novità per Copilot, questa volta legati al suo popolare servizio di riunione e collaborazione online Teams. Tra queste vi sono alcuni miglioramenti aggiuntivi di Copilot specifici per gli utenti che partecipano alle riunioni di Teams. La piattaforma include già un modo per consentire agli utenti di ottenere riepiloghi delle riunioni tramite Copilot sotto l'etichetta Intelligent Recap. In un recente post sul blog, l’azienda ha affermato che Microsoft Teams aggiungerà un modo per Copilot di includere "informazioni e approfondimenti dalla chat della riunione". Questa funzionalità verrà implementata a maggio. Ad aprile, Microsoft consentirà agli utenti Teams di accedere a Copilot in modo che da ottenere aiuto nella composizione dei messaggi per le riunioni. A giugno, Copilot Intelligence Recap sarà estesa ai messaggi vocali per le chiamate VoIP e sulla rete telefonica pubblica commutata in Teams. Questa funzionalità specifica sarà disponibile per gli utenti Teams Premium.

Microsoft: le altre novità in arrivo per Teams Premium

In un nuovo post sul blog, Microsoft ha rivelato ancora più funzionalità che verranno aggiunte appositamente per gli utenti di Teams Premium. Una di queste, che verrà aggiunta ad aprile, consentirà agli organizzatori dei municipi di Teams di accedere a sottotitoli tradotti in tempo reale in 10 lingue diverse. Un'altra funzionalità lanciata in questo momento è l'aggiunta della funzionalità Intelligent Recap di Copilot per le app Teams per Android e iOS. Gli amministratori di Teams Premium ora hanno la possibilità di impostare uno sfondo per le riunioni. Questo non potrà essere modificato dai partecipanti alla riunione. Inoltre, gli abbonati aziendali a Teams Premium ora possono aggiungere il logo e l'immagine della propria azienda alla schermata di avvio di Teams.

L’azienda di Redmond ha anche annunciato una nuova app Teams chiamata Queues che consente agli utenti di rispondere alle chiamate dei clienti in Teams. Come rivelato da Microsoft: “Questa soluzione collaborativa di gestione delle chiamate consente ai membri del team di gestire le chiamate dei clienti e ai responsabili del team di gestire le code, accedere ai report e analizzare i dati. La familiare interfaccia di Teams elimina la necessità di cambiare app. Ciò permette agli utenti di gestire le chiamate dei clienti rimanendo nel flusso di lavoro”.