Microsoft aggiorna Windows Hello: stop al riconoscimento facciale al buio

La recente modifica apportata a Windows Hello, il sistema di riconoscimento facciale integrato in Windows 11, ha sollevato dubbi e polemiche tra gli utenti. Con l'aggiornamento di aprile, Microsoft ha eliminato la possibilità di utilizzare questa tecnologia in condizioni di scarsa illuminazione, suscitando reazioni contrastanti. Questa decisione, volta a migliorare la sicurezza informatica, ha però compromesso la comodità di accesso ai dispositivi in ambienti poco illuminati.

Riscontrata una vulnerabilità

La modifica si è resa necessaria dopo che i ricercatori dell'Università Tecnologica di Nanyang hanno identificato una vulnerabilità nella tecnologia. Sebbene non ci siano prove di sfruttamenti pubblici di questa falla, la società di Redmond ha deciso di agire in modo preventivo. L'aggiornamento obbliga ora l'uso di telecamere a colori per garantire una maggiore precisione nell'identificazione del volto dell'utente, riducendo così il rischio di spoofing.

Molti utenti hanno segnalato delle difficoltà

Molti utenti, in particolare proprietari di dispositivi Surface, hanno segnalato difficoltà nell'accesso ai propri PC in ambienti bui. Questa situazione ha messo in evidenza il compromesso tra sicurezza e usabilità, un equilibrio delicato che le aziende tecnologiche devono affrontare costantemente. L'implementazione di telecamere a colori, pur migliorando la sicurezza, ha limitato l'uso del riconoscimento facciale in situazioni di scarsa illuminazione, generando malcontento tra gli utenti.

Soluzioni alternative

Per chi considera questa restrizione troppo limitante, esiste una soluzione alternativa: disabilitare completamente la webcam tramite il Gestore dispositivi di Windows 11. Tuttavia, questa opzione è drastica, poiché rende inutilizzabile la fotocamera per altre applicazioni, come le videochiamate, e risulta praticabile solo per chi utilizza la webcam esclusivamente per l'autenticazione.

Migliorie e difficoltà

Windows Hello, noto per integrare telecamere a colori e sensori a infrarossi, rappresenta una delle soluzioni più avanzate per l'autenticazione biometrica. L'aggiornamento di aprile ha sicuramente migliorato gli standard di sicurezza, ma ha anche evidenziato la difficoltà di bilanciare la protezione con l'esperienza utente. La questione solleva interrogativi su come Microsoft possa rispondere alle esigenze degli utenti senza compromettere la sicurezza.