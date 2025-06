Microsoft aggiorna Snipping Tool su Windows 11: GIF animate, screen perfetti ed estrazione del testo

Microsoft ha recentemente potenziato il suo Snipping Tool su Windows 11, introducendo una serie di nuove funzionalità che mirano a migliorare l’esperienza di cattura e condivisione dei contenuti visivi. Tra le novità più rilevanti, spicca la possibilità di esportare registrazioni dello schermo come GIF animate, un formato particolarmente adatto per la condivisione di brevi clip.

Questa nuova funzionalità è attualmente disponibile per gli utenti iscritti ai programmi Canary e Dev di Windows Insider, a partire dalla versione 11.2505.21.0 dello strumento. Secondo quanto dichiarato da Dave Grochocki, Principal Product Manager Lead di Microsoft, la conversione in GIF è limitata a video con una durata massima di 30 secondi. Per registrazioni più lunghe, è possibile salvare solo la parte iniziale del video, garantendo così un utilizzo ottimale del formato senza compromettere la qualità.

Come accedere a questa funzionalità

Il processo per accedere a questa funzionalità è stato progettato per essere semplice e intuitivo. Gli utenti possono avviare la registrazione dello schermo utilizzando la combinazione di tasti Win + Shift + R o direttamente dall’applicazione Snipping Tool. Una volta completata la registrazione, il contenuto può essere esportato come GIF scegliendo tra due opzioni di qualità: alta o bassa, a seconda delle esigenze in termini di nitidezza o dimensione del file.

Perfect screenshot: nuovo strumento basato sull'AI

Oltre alla novità delle GIF, Microsoft ha integrato altre migliorie nel suo strumento negli ultimi mesi. Tra queste, lo strumento "perfect screenshot" basato sull'intelligenza artificiale, che consente di ottenere catture precise evitando ritagli indesiderati. Un’altra aggiunta utile è il selettore di colori, che permette di acquisire codici in formato HEX, RGB o HSL, facilitando il lavoro di designer e sviluppatori.

Text Ectractor: copiare testo direttamente da immagini e screenshot

Un’altra funzionalità interessante è il Text Extractor, che consente di copiare testo direttamente da immagini o screenshot senza dover effettuare passaggi aggiuntivi. Questo si rivela particolarmente utile per chi lavora con documenti o presentazioni e necessita di estrarre rapidamente informazioni da contenuti visivi.

Ulteriori novità

Infine, il nuovo aggiornamento introduce strumenti per il disegno di forme geometriche con maggiore precisione e opzioni di trimming per modificare l’inizio e la fine delle registrazioni video. Queste caratteristiche rendono il rinnovato Snipping Tool uno strumento versatile e adatto sia per utenti professionali che per quelli occasionali.