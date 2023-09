Microsoft aggiorna PowerToys alla v. 0.74 con bugfix e novità

Microsoft annuncia una novità dedicata agli utenti che utilizzano PowerToys su Windows 10 e Windows 11. Si tratta dell’aggiornamento alla versione 0.74 della suite, che introduce numerosi bugfix e migliorie. Questo update aggiorna Windows App SDK alla versione 1.4.1, che aumenta la stabilità delle utility WinUI3, permette di disattivare le animazioni di PoweToys dalle impostazioni di Windows e introduce anche la versione 2.0 di Text Extractor, con un nuovo overlay e altre migliorie della Qualità della vita. PowerToys 0.74 migliora infine la stabilità di FanzyZones e corregge diversi problemi.

Le novità di Microsoft PowerToys 0.74

Le novità introdotte da Microsoft e le correzioni effettuate sono molte. In primis, su Awake, sono state aggiunte varianti sottocampionate all’icona dell’app. Per quanto riguarda Selezione colori, dopo l’aggiunta di un nuovo colore nell’editor, questo potrà essere visualizzato nella cronologia. In Ritaglia e blocca gli sviluppatori hanno risolto un arresto anomalo dell’app di destinazione che si verificava quando si tentava di ritagliare il contenuto in una finestra più piccola. Adesso gli utenti visualizzeranno un messaggio di errore. In FanzyZone è stato poi risolto un problema relativo alla gestione delle finestre create su Windows 11, ma anche quello per cui l’apertura dell’editor ripristinava i layout.

Parlando di migliorie, in relazione ai componenti aggiuntivi di Esplora file, questo aggiornamento ottimizza l’uso della CPU per la creazione di miniature SVG. È stata inoltre migliorata la gestione delle miniature Gcode, inclusi i formati JPG e QOI. Per quanto riguarda le impostazioni, è stato migliorato il modo in cui la finestra OOBE (Out Of Box Experience) di Windows reagisce alla modifica del tema di Windows. Inotre Microsoft ha risolto un problema che impediva la modifica delle scorciatoie “Passa da una finestra all’altra nella zona corrente” e “Finestra successiva” su FancyZone. Un'altra correzione riguarda il un crash che si verificava quando veniva inserito un nome duplicato nella pagina Selezione colori. Infine è stata anche migliorata la pulizia quando si annulla una modifica del colore. Per scoprire tutte le novità e le correzioni di PowerToys 0.74, consultare il changelog pubblicato su GitHub.