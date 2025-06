Microsoft aggiorna Outlook per Windows: nuove funzionalità e integrazione di Copilot

Il nuovo Outlook per Windows continua la sua evoluzione con l'aggiornamento di giugno 2025 che introduce delle funzionalità tanto attese che migliorano l’esperienza utente e ampliano le capacità del software. Tra le novità principali spiccano il potenziamento del supporto ai file PST, una sincronizzazione offline più estesa e l'integrazione avanzata dell'AI tramite Copilot.

Outlook: integrazione Copilot

Una delle novità principali arriva con Copilot, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale, che diventa ora disponibile anche per gli account personali con abbonamenti Microsoft 365 Personal o Family. Gli utenti possono sfruttare le capacità avanzate di Copilot, come suggerimenti sul tono e la chiarezza dei messaggi, non solo per gli account Microsoft, ma anche per provider esterni come Gmail e Yahoo. Questo segna un passo importante verso una maggiore interoperabilità tra piattaforme diverse.

Copilot, inoltre, consente di ottimizzare la comunicazione suggerendo miglioramenti per rendere i messaggi più efficaci. Per chi preferisce un approccio più tradizionale, è sempre possibile disattivare l’assistente dalle impostazioni, garantendo un’esperienza personalizzata per ogni tipo di utente.

Outlook: novità per i file PST

Uno dei miglioramenti più significativi riguarda, dunque, i file PST, strumenti fondamentali per l'archiviazione e la gestione delle email. Con questo aggiornamento, gli utenti possono ora rispondere e inoltrare messaggi direttamente dai file archiviati, eliminando la necessità di processi intermedi. Microsoft ha annunciato che ulteriori ottimizzazioni per i file PST sono già in fase di sviluppo, dimostrando un impegno continuo nel miglioramento della gestione delle email archiviate.

Outlook: sincronizzazione offline estesa

Un altro cambiamento cruciale è rappresentato dalla sincronizzazione offline, che ora permette di accedere fino a 30 giorni di email senza connessione, un significativo aumento rispetto ai precedenti 7 giorni. Questa funzione non solo garantisce un accesso prolungato ai messaggi, ma introduce anche la possibilità di utilizzare cartelle di ricerca offline e persino di annullare l'invio di email mentre si è disconnessi. Queste migliorie sono particolarmente utili per gli utenti che lavorano in ambienti con connettività limitata o intermittente.

Outlook: ulteriori novità

Tra le altre novità, l’aggiornamento introduce la possibilità di aggiungere cartelle condivise ai Preferiti, semplificando l’accesso ai contenuti più utilizzati. Inoltre, è stata implementata l’etichetta "Esterno" nei suggerimenti di contatti, una funzione che aiuta a distinguere immediatamente tra destinatari aziendali ed esterni durante la composizione di email. Questo dettaglio, apparentemente semplice, migliora la gestione della corrispondenza e riduce il rischio di errori di invio.