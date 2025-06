Microsoft aggiorna il Media Creation Tool con Windows 11 versione 24H2

Microsoft ha aggiornato il suo strumento Media Creation Tool, rendendo l’installazione di Windows 11 più rapida ed efficiente. Grazie a questo aggiornamento, il tool ora include la versione Windows 11 24H2 con la Build 26100.4349, eliminando la necessità di affrontare lunghi cicli di aggiornamenti successivi. Questo cambiamento rappresenta una vera rivoluzione per tutti gli utenti che desiderano configurare o aggiornare il proprio sistema operativo in modo semplice e veloce.

L’aggiornamento del Media Creation Tool, rilasciato nel giugno 2025, risolve un problema di lunga data. Fino a poco tempo fa, lo strumento scaricava ancora la versione di ottobre 2024 (Build 26100.2033), costringendo gli utenti a installare numerosi aggiornamenti dopo la configurazione iniziale.

Ora, invece, è possibile creare supporti di installazione USB o file ISO che contengono direttamente l’ultima versione del sistema operativo. Secondo quanto riportato dal portale Deskmodder, si tratta di un miglioramento atteso da tempo, che elimina le frustrazioni legate ai cicli di aggiornamento multipli e migliora notevolmente l’esperienza complessiva di installazione.

Vasta gamma di opzioni di personalizzazione

Il nuovo Media Creation Tool offre una vasta gamma di opzioni di personalizzazione. Gli utenti possono selezionare la lingua, l’edizione e l’architettura preferite per il proprio sistema operativo. Per creare una chiavetta USB avviabile, è necessario disporre di almeno 8 GB di spazio libero.

Inoltre, i file ISO generati possono essere masterizzati su DVD o trasferiti su dispositivi USB utilizzando software come Rufus. Queste opzioni rendono lo strumento estremamente versatile e adatto a diverse esigenze, non solo per nuove installazioni Windows, ma anche per situazioni di emergenza, come il ripristino di sistemi compromessi o l’accesso a strumenti di riparazione avanzati.

La semplificazione del processo d'installazione

Grazie alla sua capacità di integrare l’ultima versione di Windows 11 24H2, il tool semplifica notevolmente il processo di installazione e riduce il tempo necessario per configurare un nuovo dispositivo. Questo aggiornamento non solo migliora l’efficienza, ma rappresenta anche un significativo passo avanti verso una maggiore usabilità e affidabilità per gli utenti di Windows.