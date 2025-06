Microsoft aggiorna Defender per Windows 11 e Server: più sicurezza e prestazioni

L’azienda di Redmond ha recentemente rilasciato la versione 1.431.54.0 del suo software di protezione, mirata a risolvere una vulnerabilità significativa: le definizioni antimalware obsolete incluse nelle immagini di installazione di Windows.

Quando si configura un nuovo sistema operativo, esiste un periodo critico in cui il computer potrebbe non essere adeguatamente protetto. Questo accade perché le immagini ISO e i supporti di installazione contengono versioni non aggiornate di Microsoft Defender, creando una "finestra di opportunità" per potenziali attacchi informatici. Con questo aggiornamento, Microsoft mira a ridurre drasticamente tale rischio, garantendo una protezione più robusta fin dal primo avvio del sistema.

Una serie di miglioramenti tecnici

L’aggiornamento introduce una serie di miglioramenti tecnici che includono:

versione della piattaforma aggiornata a 4.18.25050.5.

Nuovo motore di scansione versione 1.1.25050.2.

Intelligence di sicurezza potenziata alla versione 1.431.54.0.

Questi miglioramenti non solo rafforzano la sicurezza, ma ottimizzano anche le prestazioni complessive del sistema. In particolare, le ottimizzazioni introdotte rendono più fluide le operazioni di scansione, migliorando l’esperienza d’uso per gli utenti.

Le versioni supportate

La copertura dell’aggiornamento è completa e abbraccia tutte le versioni recenti dei sistemi operativi Microsoft, tra cui:

Windows 11 in tutte le sue edizioni.

in tutte le sue edizioni. Windows 10 (Home, Pro ed Enterprise).

(Home, Pro ed Enterprise). La famiglia Windows Server: Server 2016, Server 2019 e Server 2022

Le nuove definizioni antimalware

Le nuove definizioni antimalware si dimostrano particolarmente efficaci contro minacce avanzate come backdoor, trojan e vari tipi di exploit. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo nella protezione contro le minacce informatiche moderne, fornendo agli utenti un livello di sicurezza superiore.

Per gli amministratori IT, l’integrazione di questa versione nelle immagini di installazione standard è fortemente raccomandata. Questo garantisce che i sistemi siano protetti fin dal primo avvio, eliminando la vulnerabilità iniziale associata alle definizioni obsolete di Microsoft Defender. L’aggiornamento rappresenta quindi una soluzione ideale per ottimizzare la sicurezza e migliorare l’efficienza operativa dei sistemi aziendali.

Documentazione ufficiale

Per ulteriori dettagli e per scaricare le definizioni più recenti, è possibile consultare la documentazione ufficiale disponibile sul portale Microsoft dedicato alla sicurezza. L’impegno dell’azienda verso la protezione dei propri utenti si riflette chiaramente in questi continui miglioramenti, rendendo Windows 11, Windows 10 e le versioni server più sicure e performanti che mai.