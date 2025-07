Microsoft, addio definitivo alla Blue Screen of Death: arriva la Black Screen in Windows 11

Una cambiamento silenzioso ma significativo si sta facendo strada tra gli utenti di Windows 11: la celebre schermata di errore che per anni ha accompagnato milioni di persone in tutto il mondo, la famigerata Blue Screen of Death, cambia volto e colore, diventando ufficialmente la Black Screen of Death. Un cambiamento che va ben oltre l’estetica e che promette di migliorare l’esperienza utente anche nei momenti più critici, quelli in cui il sistema operativo si blocca e richiede attenzione immediata.

Schermata nera disponibile per chi partecipa al canale Release Preview

Microsoft ha annunciato questo storico passaggio, segnando una svolta in uno degli elementi più iconici del suo ecosistema software. La nuova schermata nera, già disponibile per chi partecipa al canale Release Preview, verrà distribuita globalmente nelle prossime settimane, rappresentando il cambiamento più radicale dal 2012, anno in cui la schermata blu si era aggiornata con la famosa faccina triste. Oggi, invece, la nuova interfaccia elimina sia questa icona sia il QR code, scegliendo una presentazione più essenziale e informativa.

Informazioni più chiare

Il nuovo design non è solo una questione di look: la Black Screen of Death è stata ripensata per fornire informazioni più chiare e dettagliate. Secondo quanto dichiarato da David Weston, vicepresidente per la sicurezza enterprise di Microsoft, l’obiettivo principale è “fornire maggiore chiarezza e informazioni migliori, permettendo sia a noi che ai clienti di arrivare più rapidamente alla radice del problema”. Questo si traduce in una schermata che mette subito in evidenza lo stop code e il driver di sistema responsabile del malfunzionamento, elementi fondamentali per una diagnosi rapida ed efficace.

Passaggio definitivo

Il passaggio al nero, in realtà, era già stato sperimentato nelle versioni di test di Windows 11 nel 2021, ma ora diventa definitivo. Questa scelta cromatica si allinea perfettamente con l’estetica delle schermate di aggiornamento del sistema operativo, offrendo così un’esperienza visiva più coerente e moderna.

L’eliminazione di elementi superflui e la presentazione delle sole informazioni essenziali risponde a una precisa filosofia di design, che punta a ridurre l’ansia e la frustrazione spesso associate agli errori di sistema.

Quick Machine Recovery

Parallelamente, Microsoft introduce una nuova funzionalità denominata Quick Machine Recovery (QMR), pensata per consentire il ripristino rapido dei computer bloccati. Questa innovazione trae origine dall’esperienza maturata durante l’incidente CrowdStrike dello scorso anno, un evento che ha messo in luce la necessità di strumenti più efficaci per garantire la resilienza dei sistemi operativi in scenari di crisi.