Microsoft 365 Roadmap: Teams introdurrà la traduzione in chat

La scorsa settimana, la Microsoft 365 Roadmap ha annunciato alcune funzionalità imminenti per le sue app di produttività (Teams e Outlook). Una delle più interessanti riguarda la traduzione intelligente dei messaggi. Tale funzionalità verrà infatti inclusa nella versione desktop di Microsoft Teams ad aprile. Come riportato sul sito ufficiale della Microsoft 365 Roadmap: “quando ricevi un messaggio in una lingua diversa, ti verrà suggerita la traduzione per aiutarti a capirlo meglio. Nelle impostazioni puoi selezionare le lingue che non vuoi tradurre e se tradurre i messaggi automaticamente”. Inoltre, l’azienda di Redmond ha previsto alcune novità anche per Microsoft OneNote. Sempre ad aprile versione desktop dell’app includerà alcune nuove integrazioni di Teams con la funzionalità Dettagli riunione. In questa sezione sarà possibile visualizzare contenuti dal riepilogo intelligente delle riunioni di Teams, come note sulla riunione generate dall'intelligenza artificiale, attività suggerite dall’AI ed eventuali documenti condivisi durante la riunione.

Microsoft 365 Roadmap: tutte le novità in arrivo in primavera

Un’altra novità, che verrà introdotta a maggio, riguarda una nuova funzionalità collaborativa, disponibile per utenti Windows e macOS. Come riporta ancora il sito Microsoft : Le annotazioni collaborative consentono ai relatori di abilitare le annotazioni dopo aver condiviso il proprio schermo. Ciò permette a tutti i partecipanti alla riunione di scrivere, aggiungere una nota, reagire, evidenziare testo e altro ancora per condividere i propri pensieri direttamente sul contenuto, vivere con tutti gli altri. I partecipanti che condividono il proprio schermo avranno la possibilità di salvare i contenuti con note collaborative come una lavagna, consentendo a tutti i partecipanti alla riunione di visualizzare questi contenuti e continuare a collaborare dopo la riunione. Ad aprile, L’app Teams per Windows e Mac riceverà una funzionalità relativa alle informazioni sulle riunioni. Si tratta di informazioni contestuali, come titolo della riunione, numero di partecipanti e ora di inizio e di fine.

Secondo la Microsoft 365 Roadmap, ad aprile il servizio di archiviazione di file cloud OneDrive aggiungerà una funzionalità alla versione web. Questa permetterà di visualizzare le riunioni ricorrenti in ordine cronologico. Ciò permetterà un facile accesso ai file correlati e ai vari dettagli. Sempre ad aprile, l’azienda di Redmond includerà Copilot su OneDrive in Microsoft 365. Tale funzionalità AI è dedicata soltanto ai clienti con una licenza Copilot per Microsoft 365. Infine, l’editor video Clipchamp per Windows, macOS e web permetterà di utilizzare un account di lavoro, ma anche di rimuovere lo sfondo dalle immagini. Le due funzionalità verranno aggiunte rispettivamente a maggio e a luglio.