Microsoft 365 Roadmap: note collaborative migliorate su Teams

La scorsa settimana, Microsoft ha aggiunto alcune voci alla Microsoft 365 Roadmap, le ultime per il 2023. Tra queste vi erano ad esempio il supporto per il blocco delle chat su Microsoft Copilot, che arriverà all'inizio del 2024. Un’altra interessante funzionalità introdotta dall’azienda di Redmond riguarda Microsoft Teams. A marzo 2024, la piattaforma riceverà infatti una nuova funzione che migliorerà la creazione di note collaborative su desktop. Come indicato sul sito ufficiale della Microsoft 365 Roadmap: “questo miglioramento delle note collaborative consente a chiunque sia invitato alla riunione di creare note e ordini del giorno collaborativi sia prima che dopo la riunione. Ciò significa maggiore collaborazione, maggiore efficienza e un'esperienza di lavoro di squadra ancora più fluida”. Naturalmente non si tratta dell’unica novità in arrivo.

Microsoft 365 Roadmap: le altre funzionalità previste per Teams, Stream e Outlook

Come accennato, il 2024 porterà alcune novità per Teams. Già dal prossimo febbraio l’app dovrebbe ricevere alcuni miglioramenti agli inviti, per le versioni Windows e Mac. Secondo la Microsoft 365 Roadmap: “L'invito alla riunione è la prima cosa che vede l'utente invitato alla riunione prima di partecipare. Stiamo apportando alcuni miglioramenti al design per assicurarci di avere le informazioni più importanti lì e raggrupparle meglio”. Sempre a febbraio 2024, le app desktop di Teams e la versione per il web riceveranno alcuni miglioramenti alla traduzione in tempo reale. Gli organizzatori potranno selezionare fino a sei lingue, tra cui i partecipanti possono scegliere per la traduzione dei sottotitoli durante una riunione.

Teams non è l’unica piattaforma a ricevere aggiornamenti. L’azienda di Redmond ha previsto novità anche per Microsoft Stream e Outlook. Per quanto riguarda la prima piattaforma, a gennaio verrà introdotta una funzionalità per permettere di bloccare i download dei video condivisi con i dipendenti. Infine, nello stesso mese, Outlook includerà “To Do” (Da fare), che aiuterà gli utenti a gestire le proprie attività e rimanere aggiornati sulle attività future. Tale funzionalità sarà disponibile soltanto per gli utenti Outlook per Mac e per l’uso commerciale.

