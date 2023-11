Microsoft 365 Roadmap: le novità di Teams e Outlook

Microsoft ha pubblicato la nuova Microsoft 365 Roadmap settimanale, che introduce alcune novità per le applicazioni e piattaforme di Windows 11. La prima riguarda Microsoft Teams. Da marzo 2024, quando arriva una chiamata sull’app Teams per Android, gli utenti potranno trasferirla alla segreteria dello smartphone. Per quanto riguarda la versione desktop e web di Teams, dal prossimo dicembre la funzione Collaborative Notes sostituirà Channel Meeting Notes. La roadmap mostra anche una nuova funzione di ricerca che verrà implementata versioni Windows e Mac di Teams (sempre a dicembre). Come riportato sul blog ufficiale di Microsoft: “gli utenti potranno restringere i risultati di ricerca e trovare ciò che cercano più velocemente. Si potranno ottenere risultati di ricerca più precisi scegliendo un dominio specifico come file, chat di gruppo o Teams e canali. Inoltre, sarà anche possibile cercare file o chat di gruppo inserendo il nome di una persona”.

Microsoft 365 Roadmap: le nuove funzionalità previste per Outlook

Gli aggiornamenti settimanali di Microsoft 365 Roadmap includono anche una funzionalità che dovrebbe essere implementata da dicembre sul nuovo Outlook per Windows e web app. Si tratta in particolare della formattazione condizionale. Questa consente di evidenziare i messaggi che soddisfano le condizioni definite nell'elenco dei messaggi utilizzando diversi colori. Gli utenti potranno adesso specificare le condizioni che deve soddisfare che un messaggio in entrata, come il nome o l'indirizzo e-mail del mittente. Inoltre, nei prossimi giorni verrà aggiornata la funzionalità Global Address List di Outlook (Windows e web app). Microsoft apporterà modifiche alla ricerca e alla navigazione GAL. In alcuni casi, gli utenti dovranno digitare più caratteri per affinare la ricerca. Inoltre, verranno anche migliorati visivamente i messaggi di errore. Inoltre, il menu a discesa dei suggerimenti nei campi A/Cc/Ccn permetterà di trovare in modo più semplice i destinatari del messaggio.

L’azienda di Redmond ha intenzione di aggiungere sempre più funzionalità alla nuova app di Outlook nel corso del 2023. Questa avrà un ruolo centrale nei piani dell’azienda, poiché sostituirà definitivamente la versione classica, ma anche le app Posta e Calendario di Windows 10 (quest’ultime entro la fine del 2024).