Microsoft 365 Personal: un anno di abbonamento a meno di 45€ (-33%)

Grande offerta da Microsoft che via Amazon propone un anno di abbonamento a Microsoft 365 Persona a meno di 45€ (-33%). Proprio così: un abbonamento personale che include potenti app di produttività e sicurezza, funzioni premium, spazio di archiviazione cloud extra e sicurezza avanzata, a un prezzo irrisorio.

Microsoft 365 Personal: offerta WOW da Microsoft

Rendete la vostra vita più creativa, organizzata e sicura con Microsoft 365, con un abbonamento conveniente per essere altamente produttivi. Può essere utilizzato su un massimo di 5 dispositivi contemporaneamente, ovverosia PC/Mac, tablet e telefoni cellulari, e ti offre anche 1 TB di spazio di archiviazione OneDrive.

Con OneDrive i tuoi file e le tue foto sono protetti dal ransomware, e sono archiviabili e modificabili in movimento e in tempo reale da qualsiasi dispositivo. Inoltre hai la possibilità di accedere a funzioni di supporto intelligenti, oltre a centinaia di modelli, foto, icone e font premium nelle applicazioni Office premium. Insomma, così potete gestire facilmente la vostra sicurezza digitale e stare sempre un passo avanti alle minacce online con Microsoft Defender.

Con Microsoft 365 Personal sarete sempre aggiornati attraverso Outlook, col quale ora puoi tenere tutti i tuoi account di posta elettronica in un'unica casella di posta organizzata e avere perfino assistenza avanzata di dattilografia, grammatica e ortografia con Microsoft Editor. Dulcis in fundo, le videochiamate per tutto il giorno e gli incontri, le chat e le riunioni di lavoro in un'unica applicazione con Microsoft Teams. Che aspetti? Tutto questo ben di Dio in un unico pacchetto ti aspetta seguendo questo link e chiudendo l'acquisto di Microsoft 365 Personal a soli 44€ anziché a 69€ (sconto del 33%).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.