Microsoft 365: nuovo bug causa errori nelle chiamate di Teams

Microsoft sta indagando su una nuova interruzione di Microsoft 365 che sta interessando i clienti di Teams e causando errori di chiamata. Da quando l'incidente è iniziato, il servizio di monitoraggio delle interruzioni Downdetector ha ricevuto centinaia di segnalazioni, con utenti interessati che affermano di aver riscontrato anche problemi di autenticazione. Come affermato l'azienda in un avviso di servizio (TM1022107): "Gli utenti potrebbero non essere in grado di ricevere chiamate effettuate tramite gli operatori automatici e le code di chiamata forniti da Microsoft Teams. Stiamo analizzando la telemetria del servizio e i metadati delle chiamate per comprendere meglio la natura dell'impatto e determinare i nostri prossimi passi".

L’azienda di Redmond afferma che l'incidente riguarda solo la piattaforma Microsoft Teams. Tuttavia, gli utenti segnalano un impatto molto più ampio. Quest’ultimi hanno riscontrato anche problemi di connessione a Outlook, OneDrive ed Exchange o di controllo dei messaggi di posta elettronica. Recentemente l'azienda ha inoltre avvisato sulla sua pagina relativa allo stato di integrità del servizio che i clienti in Canada stanno riscontrando problemi di autenticazione e connettività quando provano ad accedere a più servizi Microsoft 365, tra cui Exchange Online, Microsoft Teams e l'interfaccia di amministrazione di Microsoft.

Microsoft 365: utenti Exchange Online potrebbero riscontrare ancora bug

Nel weekend, Microsoft ha dichiarato di aver risolto un'altra interruzione di Microsoft 365 che ha interessato l'autenticazione di Outlook ed Exchange Online e ha causato il degrado delle funzionalità di Teams e Power Platform. Redmond ha collegato l'incidente di questo weekend a un problema di codifica in un recente aggiornamento dei sistemi di autenticazione di Microsoft 365. Tuttavia, un avviso di lunedì ha rivelato che gli utenti di Exchange Online hanno ancora problemi ad accedere ai loro calendari e messaggi di posta elettronica utilizzando l'app di posta nativa di iOS. La scorsa settimana, Microsoft ha risolto un altro problema causato da una modifica DNS che ha attivato errori di autenticazione di Entra ID per i clienti che utilizzano Seamless SSO e Microsoft Entra Connect Sync.