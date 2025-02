Microsoft 365 include tab Copilot e Prompt Gallery su Windows 11

Microsoft ha finalmente attivato la sezione "Copilot" all'interno di Microsoft 365 Copilot (in precedenza Office 365) per gli account personali. Ciò significa che gli utenti possono ora accedere alla Prompt Gallery curata da Microsoft su Windows 11. Per impostazione predefinita, Copilot all'interno di Microsoft 365 supporta 128.000 caratteri per prompt. Per chi non lo sapesse, Microsoft 365 Copilot è diversa dall'attuale app "Copilot", che è un'app dedicata per Windows 11. D'altro canto, Microsoft 365 Copilot è un'app basata sull'intelligenza artificiale basata sui contenuti di Office, come Word, Excel, PowerPoint, Designer, OneDrive e altro.

Microsoft 365: come usare il nuovo Copilot nell’app

Come accennato in precedenza, Copilot è ora integrato direttamente nell'app. Quando si apre la scheda Copilot, l’utente vedrà delle schede che suggeriscono attività che può chiedere all’AI di svolgere. Ad esempio, è possibile lavorare a una soluzione, monitorare un team o creare contenuti. Sulla sinistra, si può tornare a Word, Excel, PowerPoint e altre funzionalità. Nella parte inferiore della schermata iniziale, gli utenti possono digitare il prompt e Copilot farà il resto. Se non si è sicuri di ciò che si desidera chiedere, Copilot in Microsoft 365 offre una Prompt Gallery a cui si può accedere cliccando su "Visualizza prompt". Si aprirà una galleria di prompt suggeriti, ognuno raggruppato in categorie semplici come "Chiedi", "Recupera", "Crea" e "Scopri".

Questo è un ottimo punto di partenza se l’utente non è sicuro di cosa chiedere. Si tratta di un’idea carina, ma ha sicuramente bisogno di miglioramenti significativi per eguagliare la qualità dei modelli più recenti di ChatGPT. La redazione di Windows Latest ha osservato che Copilot non ha accesso ai file sincronizzati con OneDrive e si rifiuta di ottenerli. L’AI chiede di caricare manualmente i file, ma il problema è che non c'è alcun pulsante "carica". Ciò potrebbe accadere perché Copilot in Microsoft 365 è ancora in fase di sviluppo. Sembra essere l'ennesima release affrettata, il che è abbastanza normale nell'ecosistema Microsoft al giorno d'oggi.