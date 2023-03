Microsoft 365 Family + McAfee Total Protection: ENORME SCONTO su Amazon

Microsoft è una delle aziende più importanti e grandi del mondo, come saprete, e non solo per quanto riguarda il campo dei PC. Negli anni il colosso di Redmond ha saputo evolversi e consolidare la propria posizione, offrendo prodotti che sono praticamente in tutte le case. Tra questi prodotti presenziano chiaramente anche software e abbonamenti, che permettono agli utenti di usufruire di determinati servizi. Uno di questi è l'Abbonamento annuale Microsoft 365 Family, un contenuto digitale che per questo speciale pacchetto comprendente anche un abbonamento all'antivirus McAfee Total Protection.

Ebbene, da oggi su Amazon potrete aggiudicarvi questo pacchetto a un prezzo ancora migliore, dato che Microsof 365 Family + McAfee Total Protection è in offerta a soli 74,99€, con un mostruoso sconto del 59% e un risparmio di quasi 110,00€!

Microsoft 365 Family e McAfee Total Protection: un pacchetto sicuro

Quello Microsoft è un abbonamento condivisibile fino a 6 persone, e comprende anche fino a 6TB di spazio cloud (1 per persona) per salvare foto e video. Praticamente sarà compatibile con un numero illimitato di dispositivi Windows, Mac, IOS e Android. Inoltre nel pacchetto sono presenti le app premium di Office: Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Outlook, sempre aggiornate.

Questo conveniente pacchetto Microsoft 365 Family ha anche in omaggio 3 mesi, e l'antivirus McAfee Total Protection. Quest'ultimo è un abbonamento per una sola persona, utilizzabile su massimo 6 dispositivi PC o Mac, con una protezione garantita sia online che offline.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.