Microsoft 365 Family: 12 mesi + 3 gratis con Norton 360 Deluxe a soli 73,99€ (-60%)

Una delle offerte più interessanti di oggi su Amazon vede in primo piano il piano di 12 mesi di Microsoft 365 Family, a cui aggiungere altri 3 mesi extra in regalo, e il pacchetto Norton 360 Deluxe, una delle migliori soluzioni sul fronte della sicurezza digitale e della privacy dei propri dati. In queste ore l'intero bundle è in offerta a soli 73,99 euro, per effetto del maxi sconto del 60%. Ecco il link all'offerta.

Microsoft 365 Family + Norton 360 Deluxe in sconto del 60% su Amazon

Gli utenti di Microsoft 365 Family hanno accesso alle app premium di Word, Excel, PowerPoint e OneNote, anche offline, su PC, Mac, iPhone, iPad e dispositivi Android. In più possono contare su uno spazio di archiviazione sicuro nel cloud fino a 6 TB, con 1 TB a persona. A tutto questo si aggiunge poi Microsoft Defender, per la sicurezza di dati e dispositivi in uso.

Insieme al piano annuale di Microsoft 365 Family, l'offerta di oggi di Amazon include Norton 360 Deluxe, la soluzione all-in-one di Norton per la sicurezza digitale e la propria privacy. L'account Deluxe offre una protezione completa fino a un massimo di 5 dispositivi tra PC, Mac, tablet e telefoni, un servizio VPN illimitato, il monitoraggio del Dark Web e la difesa contro virus, malware, ransomware e tentativi di hackeraggio.

Ricapitolando, Microsoft 365 Family insieme a Norton 360 Deluxe sono in offerta a soli 73,99 euro su amazon.it. Una volta completato l'ordine, si riceverà via e-mail il codice per attivare l'intero pacchetto online. L'utilizzo è immediato.

