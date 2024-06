Microsoft 365 Education includerà nuove funzionalità AI di Copilot

Microsoft ha recentemente annunciato che aggiungerà una serie di nuove funzionalità per gli utenti di servizi Microsoft 365 Education. In un post sul blog, l’azienda ha rivelato che un paio di queste funzionalità includeranno anche l'uso del suo assistente AI generativo Copilot. Ad esempio, gli insegnanti potranno utilizzare Copilot per creare contenuti per esercizi, programmi di lezioni, diapositive delle lezioni e altro ancora. Sarà inoltre possibile utilizzare l’assistente AI in molte app Microsoft 365 come Teams, Word, Outlook e OneNote. Microsoft prevede di aggiungere questo tipo di funzione all'inizio del 2025.

Un'altra funzionalità che verrà rilasciata molto prima consentirà agli insegnanti di utilizzare Copilot per creare quiz scolastici in Microsoft Forms. Sempre secondo il post sulle novità di Microsoft 365 Education: “gli insegnanti possono dire a Copilot cosa desiderano testare, ad esempio argomenti specifici trattati in classe, e Copilot creerà una bozza di quiz ben realizzata con le risposte corrette. Gli insegnanti possono quindi rivedere le domande, rimuovere quelle che non desiderano, aggiungerne di nuove e infine conservare la bozza per l'uso. Copilot fornisce inoltre soluzioni dettagliate per ciascuna domanda, che gli educatori possono verificare e modificare se necessario o chiedere a Copilot di rigenerare”. Questa nuova funzionalità verrà aggiunta ad agosto.

Microsoft 365 Education: gli insegnanti potranno gestire il feedback suggerito dall’AI

Entro la fine dell'anno, Microsoft lancerà un'anteprima privata che consentirà agli insegnanti di utilizzare o no il feedback che gli studenti ricevono sul loro lavoro dai suggerimenti basati sull'intelligenza artificiale. Come ricorda ancora l’azienda: “gli insegnanti esaminano, modificano o eliminano il feedback degli studenti, che si basa sui progressi dei singoli studenti, sulle selezioni delle griglie o sulle istruzioni sui compiti. Gli insegnanti possono iniziare selezionando i punteggi iniziali delle rubriche e quindi aggiungere la bozza di feedback corrispondente direttamente nei documenti Word degli studenti sotto forma di commenti o condividere il feedback complessivo in un compito di Teams”.

Anche gli studenti trarranno vantaggio anche dalle nuove funzionalità di Copilot in Microsoft 365 Education. Ad esempio, potranno usare una nuova estensione che li aiuterà a ottenere indicazioni su come apprendere argomenti specifici, con test per vedere quanto hanno imparato. Anche questa novità arriverà in anteprima privata entro la fine del 2024.