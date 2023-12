Microsoft 365 Copilot introdurrà le “pinned chat” in stile Teams

Gli abbonati Microsoft 365 Copilot riceveranno presto una nuova funzionalità simile a quella già disponibile in Microsoft Teams. Una voce appena aggiunta alla Microsoft 365 Roadmap afferma che Copilot presto potrà supportare le chat aggiunte sul sito web. Come riportato sul sito ufficiale dell’azienda di Redmond: “Gli utenti di Microsoft Copilot con chat basata su grafici possono tornare facilmente alle chat recenti e organizzare il proprio lavoro in Microsoft Copilot. Con la nuova funzionalità delle chat fissate, è possibile fissare fino a 15 chat per accedervi facilmente in seguito”. La Roadmap afferma che questa nuova funzionalità di chat fissate (pinned chat) sarà disponibile in anteprima a gennaio 2024 e verrà ufficialmente distribuita a tutti gli utenti a partire da febbraio 2024. Tuttavia, l’azienda di Redmond non ha ancora specificato come funzioneranno effettivamente le chat bloccate in Copilot.

Microsoft 365 Copilot: come funzionano le pinned chat su Teams

Il blocco delle chat è già una funzionalità presente in Microsoft Teams. Gli utenti possono infatti passare il mouse sulla chat che desiderano aggiungere in Teams e quindi cliccare sul menu Altre opzioni. Da qui possono poi selezionare l'icona Pin nel menu per porre la chat al di sopra di altre conversazioni. È possibile che la funzionalità di blocco delle chat in corso per Copilot possa essere gestita in modo simile.

Microsoft sta comunque già lavorando per aggiungere presto nuove funzionalità a Copilot. In un recente post pubblicato su su X (ex Twitter), Mikhail Parakhin, responsabile della pubblicità e dei servizi web di Microsoft, ha risposto alla domanda di un utente riguardante la piena disponibilità dei plugin per Copilot, insieme alla modalità oscura, ai GPT e al blocco delle chat. Paraklin ha confermato che l’azienda sta lavorando a tutte queste funzionalità, ma per essere rilasciate in via ufficiale bisognerà attendere (almeno) i primi mesi del 2024.