Microsoft 365 Copilot: accessibile in anteprima a pagamento

Due mesi fa, il colosso di Redmond ha annunciato Microsoft 365 Copilot, l’assistente digitale basato su GPT-4. Il servizio era però accessibile soltanto a 20 clienti selezionati, mentre ora è stata comunicato che la disponibilità è stata estesa a 600 clienti nel mondo tramite il programma Early Access, in anteprima a pagamento.

Microsoft 365 Copilot esteso a 600 clienti nel mondo

La somma di denaro da pagare a Microsoft per poter accedere all’anteprima di Microsoft 365 Copilot è però ignora e non è dato sapere quando il servizio verrà reso fruibile pubblicamente o quantomeno in beta pubblica, ma sicuramente il fatto che adesso sia accessibile a un maggior numero di clienti permetterà all'azienda di ricevere un più elevato numero di feedback.

In attesa che ciò accada, il colosso di Redmond ha introdotto varie nuove funzioni che migliorano ancora di più la fruizione del servizio.

C’è la innanzitutto la feature denominata Semantic Index for Copilot, fruibile per gli abbonati a Microsoft 365 E3/E5, la quale permette di creare una mappa di dati e clienti, per cui chiedendo di trovare un report delle vendite, l’assistente individua il documento, indicando l’autore e il software utilizzato.

C'è poi Copilot per Whiteboard che consente di generare idee e organizzarle in temi, creare design e ottenere riassunti tramite linguaggio naturale e Copilot per PowerPoint che sfrutta il modello DALL-E di OpenAI per generare immagini da inserire nelle presentazioni.

Adoperando Copilot per Outlook, invece, è possibile scrivere email utilizzando un tono appropriato e Copilot per OneNote genera idee, crea liste, organizza il contenuto, modifica la formattazione e crea riassunti con elenco puntato.