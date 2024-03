microSD SanDisk da 64GB a 13,99€ con il MEGA SCONTO Amazon

SanDisk è una delle aziende più rilevanti nell'ambito della produzione di memorie e dispositivi d'archiviazione e oggi, su Amazon, è disponibile un mega sconto del 40% sulla sua microSD che viene venduta a 13,99€.

Prezzo folle: microSD SanDisk da 64GB a 13,99€!

La SanDisk Scheda Extreme SD UHS-I offre prestazioni di alto livello per soddisfare le esigenze di fotografi e videomaker professionisti. Con una capacità di memoria di 64 GB, questa micro SDHC è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui tablet, smartphone e fotocamere.

Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, la scheda offre velocità di offload fino a 170 MB/s, risparmiando tempo durante il trasferimento dei dati.

Con velocità di scatto fino a 80 MB/s e velocità di lettura fino a 170 MB/s, la scheda è ideale per la ripresa di video in 4K UHD e per scattare foto in sequenza in modalità "burst". La SanDisk Scheda Extreme SD UHS-I è progettata per offrire una riproduzione video senza interruzioni grazie alla classe di velocità UHS 3 e alla classe di velocità video 30.

Inoltre, è realizzata e testata per funzionare in condizioni estreme, essendo impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X. Questo la rende una scelta affidabile per gli utenti che necessitano di una memoria affidabile e resistente per le loro attività di ripresa in ambienti avversi.

Oggi Amazon pensa alle tue esigenze di storage e in particolar modo alle tue esigenze di storage in movimento applicando un mega sconto del 40% sulla microSD da 64GB di casa SanDisk, per un costo finale e totale d'acquisto di soli 13,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.