microSD SanDisk da 128GB ad un prezzo BASSISSIMO: Amazon Outlet

La scheda di memoria SanDisk Ultra è un'opzione affidabile per chiunque cerchi di espandere la capacità di archiviazione del proprio tablet o smartphone. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa scheda offre un'ampia quantità di spazio per memorizzare foto, video, musica e altre informazioni importanti.

Certificata conforme agli standard di compatibilità di Google, la SanDisk Ultra assicura una perfetta integrazione e funzionalità con una vasta gamma di dispositivi Android, garantendo un'esperienza utente senza problemi. Inoltre, la sua capacità la rende ideale per coloro che necessitano di una quantità considerevole di spazio di archiviazione.

Grazie alla velocità di trasferimento fino a 100 MB/sec, questa scheda offre prestazioni elevate, consentendo di trasferire file rapidamente e senza intoppi. Inoltre, la classe di prestazioni A1 garantisce un caricamento rapido delle app, ottimizzando l'esperienza di utilizzo del dispositivo.

La SanDisk Ultra è dotata di una classe di velocità UHS U1 e classe di velocità 10, il che la rende ideale per la registrazione e la riproduzione di filmati in Full HD, assicurando una riproduzione fluida e senza interruzioni dei video sul dispositivo. Con un design compatto e resistente, la SanDisk Ultra è perfetta per l'uso in dispositivi mobili, offrendo affidabilità e prestazioni di alto livello.