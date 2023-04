A differenza di quanto si possa pensare, le schede microSD sono ancora molto gettonate. Vengono principalmente acquistate per espande l'archiviazione di dispositivi come smartphone e tablet (non AppleApple, sia chiaro) e svolgono questo lavoro egregiamente. Se poi al team si aggiunge anche un card reader USB, non c'è proprio storia.

Se stai cercando questa combo, ti dico che l'affare perfetto oggi lo concludi su Amazon. Il kit firmato Samsung con microSD Pro Plus da 512GB e l'adattatore USB è scontato del 19% e questo significa che completi l'acquisto a soli 64,90€. E la spedizione è inclusa per tutti gli abbonati Prime.

Il kit microSD definitivo è di Samsung e lo trovi in offerta su Amazon

La PRO Plus di Samsung è una microSD di un livello superiore. Il gigante sud-coreano, del resto, è leader in questo mercato. A proposito di prestazioni, ti interesserà sapere che questa scheda vanta velocità di lettura/scrittura classificate 10 U3, fino a 160/120 MB/s. Cosa significa questo? Che scattare e trasferire grandi quantità di foto sarà un gioco da ragazzi.

C'è poi un aspetto sorprendente che molti, erroneamente, non prendono in considerazione. Con Samsung la sicurezza e di casa e infatti la sua microSD PRO Plus è resistente all'acqua, alle temperature elevate, ai raggi X, ai campi magnetici, alle cadute e all'usura.

Per la tua vita piena di azione. Velocità di scrittura super elevata e prestazioni affidabili, per acquisire video in 4K senza interruzioni sul tuo telefono o drone. Espandi lo spazio di archiviazione sul tuo dispositivo di gioco o tablet per accedere a giochi che richiedono alte prestazioni. Ottieni la velocità e la capacità di rimanere in movimento, indipendentemente dal dispositivo.

E quando vorrai liberare un po' di memoria oppure vedere foto e video su un computer o su un televisore, ti basterà utilizzare il card reader USB-A. È di tipo plug-and-play, quindi non dovrai installare driver o software per la sua corretta lettura.

