MicroSD Lexar Professional 1066x: 128GB e adattatore SD incluso a meno di 28€

In previsione di una vacanza di un paio di giorni a fine anno, sarebbe meglio non farsi trovare impreparati con la memoria del telefono o di altri dispositivi come fotocamere o perfino droni, cioè quelli che useremo di più nei prossimi giorni per scattare foto, registrare video e riprendere momenti straordinari (o almeno questa è la speranza, poi quello che succederà nessuno può dirlo). Ecco perché ti consigliamo l'acquisto della Lexar Professional 1066x nel taglio da 128GB, un'ottima scheda microSD venduta insieme all'adattatore SD a soli 27,99 euro su Amazon, per effetto dello sconto del 15% disponibile in queste ore.

Se pensi che 128GB siano insufficienti, puoi scegliere il formato da 256GB in offerta a 44,99 euro, oppure quello da 512GB disponibile al prezzo di 87,99 euro. Volendo, puoi anche scegliere di acquistare una semplice microSD da 64GB della linea Lexar Professional 1066x al prezzo di 16,99 euro. Completando l'ordine ora ti assicuri del suo arrivo prima di Natale (articolo venduto e spedito da Amazon).

Lexar Professional 1066x: una microSD professionale per tutti i dispositivi

Il vantaggio di acquistare una Lexar Professional 1066x è la possibilità di sfruttarla su tutta una serie di dispositivi che potresti avere a casa, dai classici smartphone e tablet alle fotocamere, ma anche droni e action cam.

Merito della tecnologia UHS-I che consente alla microSD di raggiungere una velocità di lettura fino a 160MB/s e registrare video in Full-HD e in 4K UHD senza interruzioni. Un ulteriore punto di forza è l'impermeabilità, unita alla maxi resistenza a raggi X, vibrazioni e urti.

Approfitta subito dell'offerta di Amazon sulla microSD Lexar Professional da 128GB per acquistarla in sconto a 27,99 euro. Arriva prima di Natale.

