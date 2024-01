microSD di SanDisk da 128GB ad un PREZZO STRACCIATO: sconto shock

SanDisk è un'azienda molto rilevante nell'ambito della produzione di dispositivi d'archiviazione e nella produzione delle memorie. Oggi, su Amazon, è presente uno sconto in formato maxi del 39% per un costo totale d'acquisto di 18,29€.

microSD SanDisk da 128GB ad un prezzo regalato

La Scheda Di Memoria microSD da 128 GB di SanDisk offre una soluzione affidabile e conveniente per l'espansione della memoria dei dispositivi mobili, come i cellulari. Con una capacità di memoria di 128 GB, questa microSDXC è in grado di memorizzare una vasta quantità di dati, inclusi video Full HD, foto ad alta risoluzione, applicazioni e altri file multimediali.

Compatibile con dispositivi host che supportano microSDXC e microSDXC UHS-I, questa scheda di memoria è progettata per offrire prestazioni affidabili e veloci. Con una velocità di trasferimento fino a 120 MB/s, è possibile spostare fino a 1.000 foto al minuto, consentendo un trasferimento rapido dei dati tra dispositivi.

La microSD è classificata come Classe 10, garantendo la capacità di registrare e visualizzare video Full HD senza interruzioni o rallentamenti. Inoltre, la scheda è dotata di prestazioni di classe A1, garantendo un caricamento più rapido delle applicazioni e una migliore esperienza d'uso per gli utenti che utilizzano applicazioni intensivamente.

Questa scheda di memoria è inoltre conforme agli standard di compatibilità di Google, rendendola ideale per l'utilizzo con dispositivi Chromebook. Con la possibilità di archiviare fino a 1 TB di dati, questa microSD offre una soluzione affidabile e conveniente per l'espansione della memoria dei dispositivi mobili, consentendo agli utenti di memorizzare ancora più contenuti senza sacrificare le prestazioni o la velocità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto clamoroso del 39% sulla microSD da 128GB SanDisk che viene venduto al prezzo finale di 18,29€.

