MicroSD da 256 GB per dashcam e videosorveglianza al MINIMO STORICO su Amazon (27,99€)

La Festa delle Offerte Prime di Amazon è arrivata alla sua giornata conclusiva. Tra le offerte più interessanti delle ultime 24 ore ti segnaliamo quella che ha per protagonista la microSD SanDisk da 256 GB per dashcam e sistemi di videosorveglianza, in promo al super prezzo di 27,99 euro. Si tratta del suo nuovo minimo storico, per effetto del 30% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

MicroSD da 256 GB SanDisk in offerta al minimo storico su Amazon

La scheda microSD Sandisk High Endurance è stata progettata per dashcam, sistemi di videosorveglianza domestici e sistemi di sicurezza, con l'obiettivo di acquisire gli eventi più importanti quando questi si verificano, senza che l'utente si preoccupi di registrare di nuovo.

Grazie a uno spazio di archiviazione pari a 256 GB, consente di registrare e salvare più video sia in Full HD che in 4K (fino a 20.000 ore di registrazioni, ndr). Inoltre è una scheda robusta: la sua solidità garantisce registrazioni in qualsiasi condizioni, sia di estremo caldo che di freddo intenso (è anche resistente ad acqua, raggi X e urti).

Un ulteriore punto di forza della scheda microSD di SanDisk è la velocità di trasferimento fino a 100 MB/s. Si tratta di un valore superiore alla media rispetto alla fascia di prezzo a cui viene venduta, che consente di risparmiare tempo prezioso.

Approfitta ora della super offerta di Amazon per acquistare la microSD SanDisk da 256 GB per dashcam e sistemi di videosorveglianza al nuovo minimo storico di 27,99 euro. L'offerta è riservata agli utenti Prime, che godono anche delle spese di spedizione gratuite.

