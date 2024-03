microSD da 128GB + adattatore in SUPER SCONTO con la promo della Festa delle Offerte di Primavera

Una microSD è una scheda di memoria flash compatta e portatile che fornisce uno spazio di archiviazione aggiuntivo per una vasta gamma di dispositivi e oggi, su Amazon, la microSD da 128GB di SanDisk con tanto di adattatore viene scontata del 40% per un costo finale di 19,99€.

Sconto maxi del 40% sulla microSD da 128GB

La microSD SanDisk è un'opzione affidabile e potente per espandere lo spazio di archiviazione dei tuoi dispositivi elettronici. Con una capacità della memoria di 128 GB, questa scheda offre ampio spazio per memorizzare una vasta gamma di dati, tra cui foto ad alta risoluzione, video, musica e applicazioni.

Grazie alla tecnologia QuickFlow di SanDisk, la microSD Extreme è dotata di velocità di offload fino a 190 MB/s, consentendoti di trasferire rapidamente grandi quantità di dati da e verso il dispositivo.

Per quanto riguarda le prestazioni di scrittura, la microSD offre una velocità di scrittura fino a 90 MB/s, garantendo riprese ultrarapide e una registrazione fluida di video in 4K UHD. La scheda è classificata come UHS 3 (U3) e V30, il che la rende ideale per la registrazione e la riproduzione di contenuti ad alta risoluzione.

Inoltre, la microSD Extreme è classificata come A2, il che garantisce prestazioni delle app più veloci e un caricamento fluido delle applicazioni. Questo la rende particolarmente adatta per dispositivi come smartphone e tablet. Una scelta ideale per chiunque cerchi uno spazio di archiviazione aggiuntivo per i propri dispositivi digitali, senza compromettere la velocità o la qualità delle prestazioni.

