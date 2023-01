Microfono Blue Snowball USB per registrazioni di qualità ad un prezzo scontatissimo su Amazon

Questo microfono è stato costruito con un'idea molto semplice. I microfoni sui computer o sulle webcam erano e sono ancora di solito orribili. Blue, su incoraggiamento di Apple, voleva produrre un microfono che eccellesse. Uno che si collocherebbe perfettamente tra i microfoni professionali. Acquistalo ora su Amazon a soli 56,50€ invece di 84,99€.

Meglio conosciuto per la sua registrazione di buona qualità e microfoni boutique, Blue ha introdotto lo Snowball nel 2005. All'epoca era uno dei primi microfoni USB con una qualità decente. Quattordici anni dopo, con pochissime modifiche minori, è ancora con noi e fa ancora affari.

È progettato per funzionare con un computer. La maggior parte della sua vita lavorativa sarà su una scrivania. Può essere utilizzato tenuto come per altri microfoni, ma l'idea del design significa che è probabile che sia statico. Una costruzione solida e robusta non è mai stata una grande priorità.

Alcune parti del microfono sono in metallo, mentre altre sono in plastica o gomma. Il treppiede però è in metallo ed è costruito per muoversi un po'. Il microfono si trova in cima al supporto ma ruoterà solo. Non si inclina. Ciò potrebbe causare un piccolo inconveniente in determinate circostanze. Supponiamo che potrebbe essere possibile trovare un modo per essere posizionati ad angolo se fosse necessario. Ma potrebbe non essere una soluzione molto stabile.

Il cavo USB è lungo, quindi è probabilmente sufficiente per la maggior parte degli ambienti di lavoro. Incorporato nel microfono è un filtro pop molto semplice. Se lo utilizzerai a distanza ravvicinata, tuttavia, avrà bisogno di un filtro esterno. Non vi è alcun supporto antiurto o preamplificatore integrato nel microfono.

Come abbiamo detto prima, questo è stato progettato per attirare l'attenzione con il suo design. Difficilmente lo confonderai con un altro microfono. Come per tutti i problemi di progettazione, ci sono punti positivi e negativi. Il microfono è a forma di sfera e quindi deve essere utilizzato sul suo treppiede.

È possibile staccarlo e tenerlo per l'uso. I movimenti delle mani solo tenendolo sarebbero un problema in quanto non esiste un supporto antiurto. Disponibile anche l'app Blue Sherpa Companion che ti permette di ottimizzare il suono, gestendo guadagno del microfono, modelli polari e altro direttamente dal tuo desktop su Windows o Mac. Approfitta ora dello sconto del 34% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.