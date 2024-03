Miami Open, Sinner-Medvedev: come vederla in streaming

Questa sera, quando in Italia saranno le ore 20:00, Jannik Sinner affronterà Daniil Medvedev nella semifinale del Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione. L'incontro di oggi sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Dunque per vedere Sinner-Medvedev in streaming occorre attivare il pass Sport di NOW, la soluzione più conveniente per avere accesso all'intera programmazione sportiva di Sky live e on demand. Al momento il pass è in promo a 9,99 euro al mese per dodici mesi invece di 14,99 euro.

Come vedere Sinner-Medvedev in streaming (Miami Open)

Collegati a questa pagina e premi sul bottone Sport, dopodiché fai clic su Attiva subito. Nella nuova pagina che si apre troverai un breve riepilogo dell'offerta, con la conferma di un risparmio pari al 33% rispetto al prezzo di listino.

Se sei già iscritto alla piattaforma, seleziona la voce Sei già iscritto e accedi con le credenziali del tuo account. Se invece sei un nuovo clienti, premi sul pulsante Continua.

Inserisci ora i tuoi dati personali, compilando i campi Nome, Cognome, Data di nascita, E-mail, Password e Cellulare. Premi di nuovo su Avanti per proseguire.

In ultimo non ti rimane che indicare l'indirizzo dove abiti e la modalità di pagamento. Puoi pagare con carte Visa, Mastercard o American Express, oppure anche con il saldo residuo del conto PayPal.

Una volta conclusa l'attivazione, scarica l'app NOW da Google Play Store (smartphone Android) o App Store (iPhone). Se vuoi guardare l'incontro su uno schermo più grande, ti confermiamo che NOW è disponibile anche su Smart TV, console per videogiochi e set-top box.

Ora non ti resta che accedere all'account NOW appena registrato e selezionare il riquadro di Sky Sport Tennis.

