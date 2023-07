Mi Portable Bluetooth: lo speaker ECONOMICO che non delude

È da un po' che stai cercando uno speaker wireless che non costi molto e che però garantisca un suono forte e preciso? Allora dai un'occhiata a questa offerta spettacolare. Vai immediatamente su eBay e metti nel tuo carrello Xiaomi Portable Bluetooth a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro.

Questo è uno dei prezzi più bassi mai visti sul Web per cui è chiaro che devi essere rapidissimo per riuscire ad averlo. La quantità disponibile come spesso accade è limitata e sono stati già venduti diversi pezzi. Anche perché questo speaker Bluetooth portatile è veramente bellissimo e offre un suono stupendo. Ha un design minimal, leggero e pratico ed è molto robusto.

Mi Portable Bluetooth: prezzo shock su eBay

Ovviamente quello che fa battere il cuore è il prezzo incredibilmente basso ma non si possono certo tralasciare le prestazioni. Questa piccola cassa portatile in grado di amplificare il suono in modo incredibilmente preciso. Potrai ascoltare la tua musica preferita anche all'esterno senza perdere la qualità e la potenza.

Ha un design molto leggero e compatto, studiato apposta per poterlo avere sempre con te. È dotato di un pratico laccetto che ti permette di agganciarlo ad esempio al moschettone dello zaino. Nonostante le sue piccole dimensioni e anche robusto e resistente all'acqua con certificazione di grado IP67. E poi a un'amica batteria in grado di durare per 10 ore con una singola ricarica.

Insomma questa non è un'offerta da lasciarsi scappare. Come ti dicevo però le unità disponibili sono poche e sono già in molti ad averci messo su gli occhi. Quindi prima che sia tardi fiondati su eBay e acquista il tuo Xiaomi Portable Bluetooth a soli 17,99 euro, invece che 29,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

