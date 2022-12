Metti al sicuro i tuoi dati per il 2023: ecco come fare

Il 2023 si preannuncia molto interessante per quanto concerne la tecnologia anche se, sfortunatamente, non mancheranno attacchi informatici e minacce simili.

In questo contesto, proteggere i dati da intromissioni esterne sarà importante così come lo è stato per l'anno che sta per finire. Al di là del classico antivirus, esistono altri strumenti raffinati per vivere i prossimi dodici mesi in relax.

Scegliere uno spazio cloud per mettere al sicuro i file più preziosi, è senza ombra di dubbio un ottimo passo in tal senso. Piattaforme come pCloud, per esempio, offrono l'opportunità di avere uno spazio sicuro online pagando una tantum.

Si tratta di un'opportunità imperdibile per ottenere, a un costo alquanto contenuto, un luogo dove conservare documenti, foto e video e qualunque altro tipo di file. Il tutto senza doversi ricordare abbonamenti o simili.

Vivi senza stress il 2023: trova un luogo sicuro per i tuoi dati

I piani proposti da pCloud variano in base allo spazio disponibile ma, a prescindere da ciò, tutti offrono caratteristiche che rendono particolarmente apprezzata la piattaforma.

La possibilità di condividere i contenuti presenti, attraverso link e inviti verso specifiche cartelle condivise, è un vantaggio non da poco.

pCloud però, offre il meglio di sé lato sicurezza. Si parla, in questo contesto, di caratteristiche come:

protezione TLS/SSL ;

; crittografia 256-bit AES ;

; 5 copie dei file su diversi server.

La sincronizzazione automatica tra più dispositivi, la gestione avanzata dei file e un lettore multimediale integrato sono poi ulteriori caratteristiche interessanti.

Quanto costano i piani pCloud? Esistono 3 tipologie di abbonamenti a vita, tutti sottoposti a sconto:

Premium, da 500 GB con sconto del 65% , 199 euro per SEMPRE;

con , per SEMPRE; Premium Plus da 1 TB con sconto del 65% , 399 euro per SEMPRE;

con , per SEMPRE; Piano Personalizzato da 10 TB con sconto dell'80%, 1.190 euro per SEMPRE.

