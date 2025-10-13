Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Metti online il tuo progetto personale con IONOS: è semplice e gratis

Con l'AI di IONOS puoi creare un sito da zero senza competenze tecniche, e senza spendere nulla per un anno. Scopri la promozione.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 13 ott 2025
Link copiato negli appunti

Tra le offerte più interessanti per chi vuole creare un sito web ma non ha le competenze per farlo, c'è il pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS. Si tratta di uno strumento tramite cui è possibile creare senza competenze un portale personale, aziendale o un portfolio online.

E ora c'è una promozione straordinaria: il piano di IONOS è gratis per i primi 12 mesi, per un vantaggio economico pari a 216€. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le sue caratteristiche.

Vai all'offerta di IONOS

Per partire con il tuo progetto online usa IONOS: è gratis per un anno

Ma com'è possibile strutturare un sito web senza alcuna conoscenza in fatto di programmazione? Semplice: ci pensa l'AI di IONOS. Grazie ad essa, puoi creare pagine web, testi e immagini. Basta dare i prompt giusti e pensa a tutto l'intelligenza artificiale sviluppata dal provider.

Inoltre, IONOS integra al suo interno l'editor drag-and-drop, con cui trascinare dove preferisci i contenuti del tuo sito. Tutti i template disponibili (ce ne sono centinaia) possono funzionare su PC, smartphone e tablet: non c'è differenza tra i dispositivi.

Da menzionare anche la presenza degli strumenti SEO integrati per migliorare il posizionamento su Google. Ecco riepilogati i servizi compresi nel piano MyWebsite Now Starter:

  • Website builder con AI integrata;
  • Editor drag & drop intuitivo;
  • Dominio incluso per un anno;
  • Casella email da 12 GB;
  • Spazio web da 50 GB e fino a 200 pagine;
  • Funzioni SEO e analisi con SiteAnalytics e marketingRadar;
  • Strumenti per e-commerce e prenotazioni online;
  • Generatore AI per testi, immagini e palette grafiche.

Ribadiamo l'offerta del momento: un anno di utilizzo gratis, rinnovo a 18€ al mese. Per maggiori dettagli e per attivare la promozione vai sul sito ufficiale di IONOS.

Vai all'offerta di IONOS

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

