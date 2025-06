Metti al sicuro la tua azienda da attacchi informatici con NordLayer: scopri le promozioni

Le minacce digitali sono sempre più frequenti e sofisticate. Per proteggere i dati aziendali e garantire comunicazioni sicure, una VPN aziendale è uno strumento essenziale, come nel caso di NordLayer.

NordLayer cripta il traffico tra dispositivi e reti, proteggendo le comunicazioni e mettendo al sicuro i dati aziendali da occhi indiscreti e malware. La sua efficacia cresce ancora di più in contesti di lavoro da remoto, dove la connessione protetta è vitale per non mettere a rischio l’intera azienda.

NordLayer, la soluzione professionale per la sicurezza online delle imprese

Scegliendo NordLayer oggi puoi risparmiare fino al 22% sul piano annuale. È progettata per imprese di ogni dimensione e offre un’integrazione semplice e una gestione intuitiva. In un’epoca in cui gli attacchi informatici sono sempre più sofisticati e sfruttano anche l’intelligenza artificiale, una VPN affidabile è diventata un alleato indispensabile.

NordLayer propone pacchetti su misura per ogni esigenza: Lite per protezione essenziale, Core per una sicurezza più robusta e controllo degli accessi, Premium per la segmentazione avanzata e Enterprise per le aziende più grandi. Ogni abbonamento offre 14 giorni di prova senza rischi. Con NordLayer, puoi affrontare le minacce informatiche con tranquillità e fare un passo avanti nella protezione digitale della tua azienda. Grazie a protocolli moderni e standard di sicurezza elevati, NordLayer è la scelta ideale per mantenere al sicuro le reti aziendali, facilitare il lavoro remoto e contrastare le minacce informatiche più recenti. Se vuoi proteggere la tua azienda da attacchi informatici, una VPN come NordLayer è un investimento indispensabile per garantire la sicurezza, la privacy e la continuità operativa. Scopri di più e abbonati online visitando il sito ufficiale di NordLayer.

