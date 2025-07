Metti al sicuro i tuoi file per sempre con Internxt: ora risparmi l'80%

I tuoi dati meritano uno spazio digitale sicuro, privato e accessibile solo da te. Se stai cercando una soluzione definitiva per archiviare file, proteggere la tua connessione e navigare senza preoccupazioni, Internxt è quello che fa al caso tuo.

Oggi puoi ottenere fino all'80% di sconto sui piani a vita, a partire da 180€ una tantum, senza abbonamenti ricorrenti. Vediamo quali sono i vantaggi che offre Internxt e i piani disponibili nel dettaglio.

Le caratteristiche principali di Internxt

Internxt è un pacchetto completo che include:

Cloud storage crittografato con protezione zero-knowledge;

con protezione zero-knowledge; VPN illimitata per navigare in sicurezza da qualsiasi Paese;

per navigare in sicurezza da qualsiasi Paese; Antivirus e backup automatico ;

; Strumenti di protezione della privacy come la verifica nel dark web e l'autenticazione a due fattori.

Con sede in Europa e pienamente conforme al GDPR, Internxt offre una piattaforma open-source pensata per utenti privati e aziende che vogliono avere controllo totale sui propri dati.

Scegli tu il piano che fa per te tra i seguenti;

Essenziali (1 TB) : 180€ una sola volta, include cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA;

: 180€ una sola volta, include cloud sicuro, VPN, antivirus e 2FA; Premium (3 TB) : 380€, con VPN multi-paese e strumenti avanzati per collaborare e proteggere i dispositivi;

: 380€, con VPN multi-paese e strumenti avanzati per collaborare e proteggere i dispositivi; Definitivo (5 TB): 580€, con tutte le funzionalità attuali e future, tra cui mail criptata e videochiamate sicure.

Con Internxt non ci sono sorprese: nessun abbonamento mensile, nessuna vendita dei dati, nessuna pubblicità. Solo privacy, affidabilità e trasparenza. E se hai dei dubbi, puoi provarlo senza rischi: hai 30 giorni di tempo per chiedere il rimborso. Per maggiori info e per procedere eventualmente con l'attivazione vai sul sito del servizio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.