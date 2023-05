METROID PRIME REMASTERED per Nintendo Switch ad un prezzo FOLLE su Ebay

Ciò che rende Metroid Prime ovviamente diverso da altre leggendarie campagne FPS come Halo, Half-Life, Titanfall 2 e Wolfenstein è la sua natura solitaria. Non c'è una sola conversazione da avere, nessuna radio o voce di assistente AI che ti chiacchiera nelle orecchie e, solo per la cronaca, nessun multiplayer. Acquista ora il gioco per Nintendo Switch ora su Ebay a soli 39,90 euro.

Questo è un gioco che parla di un cacciatore solitariom Samus Aranm in un mondo ostile. Come altri grandi giochi Metroid (ad esempio Super Metroid, Metroid: Zero Mission e il più recente Metroid Dread), la parsimonia di Metroid Prime nella sua narrazione crea una magnificenza lunatica unica. È più horror che space opera, senza dubbio a causa dell'influenza chiave di Metroid, il film capolavoro di Ridley Scott del 1979, Alien.

Il pianeta, Tallon IV, ha lo stesso o più sviluppo di qualsiasi personaggio, raccontato nella sua geologia, tecnologia, flora e fauna . In questo modo la storia viene raccontata solo attraverso l'esperienza con l'ambiente e, nonostante i metodi narrativi non sono nuovi, sembra ancora rivoluzionario e moderno rispetto a tutti i giochi a cui siamo abituati oggi. (Va notato che i tentativi di aggiungere un gruppo di personaggi non sono stati grandiosi per la serie Metroid, in particolare, con Metroid: Other M e Metroid Prime: Hunters che sono particolarmente fatti male nella loro costruzione del mondo).

