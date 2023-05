MetaGPT: creare Web Application con GPT-4

MetaGPT è una soluzione basata sull'Intelligenza Artificiale che permette di creare microapplicazioni pubblicabili su Internet a partire da semplici istruzioni espresse in linguaggio naturale. La piattaforma è basata su Pico, a sua volta è una soluzione che consente di generare applicazioni tramite l'invio di prompt testuali. Nello specifico Pico sfrutta il modello generativo GPT-4, lo stesso della formula Plus di ChatGPT.

Come funziona MetaGPT

MetaGPT è stato concepito per creare rapidamente App in grado di interagire con ChatGPT. Il suo funzionamento è molto semplice: l'utente ha disposizione un'area di testo attraverso la quale comunicare con il sistema fornendo una breve spiegazione di quello che desidera ottenere in output. Alcuni esempi per un prompt di base potrebbero essere "Un'applicazione per raccontare storie della buonanotte ai bambini" o "Un'applicazione che spiega il codice postato da un utente". Come nel video proposto di seguito:

Una volta inviata la prima istruzione sarà MetaGPT a porre delle domande utili a perfezionare il progetto. Chiedendo ad esempio quali dovranno essere le caratteristiche degli input postati dall'utente, quali dovranno essere le modalità di interazione con ChatGPT e il modo in cui l'applicazione dovrà presentare l'output. Testo, tabelle, grafici.. i formati supportati permettono di rappresentare i dati nel modo più efficace. Si può anche stabilire il layout per l'interfaccia dell'App.

Creazione dell'applicazione

Una volta cliccato su "Create" MetaGPT mostrerà un'anteprima dell'output in tempi più o meno lunghi a seconda della complessità della richiesta e del carico di lavoro sui server. Se tutto dovesse andare per il meglio si potrà passare al download del codice. La funzionalità "Iterate on this app" permetterà invece di intervenire sui prompt espressi in precedenza per migliorare il risultato finale.

Le applicazioni generate sono immediatamente pubblicabili online perché basate su tecnologie standard per il Web. Le prime quattro sessioni d'uso sono gratuite, la formula a pagamento prevede invece un piano mensile da 29 dollari o annuale da 240.